Maduro frena una sublevación militar y va contra el Parlamento

El régimen de Nicolás Maduro frenó ayer una rebelión de un grupo de militares y reprimió a manifestantes que salieron a las calles en un barrio de Caracas en apoyo a los sublevados. Esta es la primera revuelta que enfrenta Maduro después que el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, llamara la semana pasada a los militares a desconocer al régimen y anunciara una amnistía.

Diosdado Cabello, jefe de la oficialista Asamblea Constituyente que asumió de hecho las funciones de la Asamblea Nacional desconocida por el régimen, informó que habían detenido a 27 de los implicados en el alzamiento militar.

Los sublevados integran la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada). A través de unos videos que divulgaron en las redes sociales, pidieron a los venezolanos desconocer a Maduro y salir a las calles en respaldo de la insurrección.

El levantamiento ocurrió durante la madrugada cuando sustrajeron armas de guerra, secuestraron a cuatro agentes y luego se dirigieron a un comando de la GNB en la barriada caraqueña de Cotiza, donde encontraron resistencia. Los militares leales al régimen recuperaron las armas y se hicieron de los teléfonos móviles de los rebeldes, donde hay registro de llamadas hechas antes y durante el alzamiento, según relató Cabello.

"Los delincuentes fueron rendidos y capturados", dijo por su parte el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en un comunicado, culpando a la "extrema derecha" de la insurrección.

Hubo manifestaciones de vecinos cerca del cuartel militar de Cotiza en apoyo a los sublevados, pero la policías antidisturbios los dispersaron con gases lacrimógenos.

"Esos militares tenían razón en sublevarse. Aquí se necesita un cambio político (...) La economía está mal", dijo Ángel Rivas, un obrero de 49 años que salió a las calles después de escuchar disparos desde las 3 de la mañana.

De acuerdo con opositores y analistas, la revuelta de ayer puso de manifiesto el descontento entre los militares, pero el episodio parecía involucrar sólo a oficiales de bajo rango con poca capacidad para forzar un cambio político en un país que enfrenta hiperinflación, recesión y escasez de alimentos y medicinas.

En uno de los videos, un hombre de uniforme verde que se identifica como el sargento de tercera Luis Bandres Figueroa dice que él y un grupo de soldados están en contra del "régimen el cual desconocemos completamente". En ninguno de los videos originales se escuchan disparos, ni se ven carros blindados, solo hombres con fusiles en el patio de un puesto de la GNB.

La semana pasada, otro grupo de militares exiliados en Perú, habían divulgado un video también desconociendo al régimen de Maduro y llamando a sus camaradas en Venezuela a sublevarse.

Asamblea Nacional destacó en un comunicado que el la rebelión de ayer "es el reconocimiento de la existencia de un gran descontento generalizado dentro de la FAN (Fuerzas Armadas Nacionales)".

"La Presidencia de la República fue usurpada y su cadena de mando está rota", añadió la nota firmada por el presidente del parlamento, Juan Guaidó.

Después del breve alzamiento, el Supremo Tribunal de Justicia venezolano, que apoya al régimen, emitió un fallo desconociendo a la junta directiva de la Asamblea Nacional y declarando que sus actos son nulos. El magistrado Juan José Mendoza pidió a la Fiscalía determinar las eventuales responsabilidades penales de la directiva legislativa por declarar usurpador a Maduro y llamar a una transición.

El Parlamento "no tiene junta directiva válida, incurriendo (...) en usurpación de autoridad, por lo que todos sus actos son nulos", según el fallo, leído ante la prensa por Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del TSJ.

La Corte, de línea oficialista, reiteró que el Legislativo persiste en el "desacato" en el que lo declaró en 2016, y consideró nulos los acuerdos de amnistía y declaratoria de "usurpación" votada contra Maduro.

Mendoza señaló que la resolución de la Sala Constitucional será enviada a la oficialista y todopoderosa Asamblea Constituyente para que tome medidas. El régimen ha dejado entrever que la Constituyente podría convocar a un adelanto de elecciones parlamentarias, previstas para 2020.

El nuevo período de gobierno que inició Maduro el jueves 10 no es reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y 13 de los 14 países americanos que integran el Grupo de Lima.

Varios de estos países han retirado a sus embajadores de Caracas.

Juan Guaidó: "Este Parlamento se mantiene firme"

El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, dijo ayer lunes que el Legislativo se mantendrá "muy firme en sus decisiones", que implican no reconocer al régimen de Nicolás Maduro.

"Este Parlamento se mantiene muy firme con las decisiones tomadas", dijo Guaidó a periodistas a las puertas de la sede de la Cámara en referencia a una resolución de ayer del Supremo Tribunal, que reitera el "desacato" en el que declaró al Parlamento en 2016 y, por tanto, el "ejercicio irrito del poder público", del propio Guaidó.

En ese sentido, Guaidó señaló que la sentencia no contiene "nada nuevo" y la calificó como una "aberración" jurídica y política, y reiteró la invitación a los venezolanos a marchar mañana miércoles.

La semana pasada, Guaidó había advertido el movimiento del Supremo, integrado por jueces que responden al régimen, por lo que dijo que la corte no tiene "mandato" para anular las decisiones del Parlamento de mayoría opositora.

El Parlamento declaró que Maduro usurpa la Presidencia desde cuando el 10 de enero juró ante el Supremo un nuevo mandato hasta 2025. Además, el Legislativo acordó pedir a 46 países que no permitan al Gobierno de Maduro disponer de los activos y fondos de Venezuela en esos países, y dictó un decreto ley de amnistía para los funcionarios civiles y militares que ayuden a restaurar el orden constitucional. Guaidó destacó la sanción de esta ley al puntualizar la sublevación de un grupo de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), que finalmente fue "rendido y capturado" por el régimen de Maduro, según un comunicado de la Fuerza Armada, y señalar que solo la Constitución y el ordenamiento emitido por el Legislativo "protegen".

Reacciones en el mundo

Temor de xenofobia en Ecuador



El femicidio protagonizado el sábado por un venezolano contra una ecuatoriana, en la ciudad andina de Ibarra, desató el temor a una oleada xenófoba en Ecuador, donde organismos de migrantes denunciaron agresiones a ciudadanos de Venezuela. El nerviosismo en la comunidad venezolana se incrementó a primeras horas de ayer ante rumores, sobre la presunta muerte de cuatro ciudadanos de ese país en Ibarra. Y aunque la Policía aseguró que "no existen ciudadanos venezolanos fallecidos o heridos producto de altercados", el presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior, Eduardo Febres Cordero, denunció que 82 compatriotas suyos fueron víctimas de agresiones xenofóbicas en Ecuador.



"Respuesta concreta" por el ELN



El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, pidió ayer lunes una "respuesta concreta" a Venezuela sobre si hay o no miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su territorio, pues considera que el régimen de Nicolás Maduro ha tenido "posiciones evasivas" frente al tema.



Autoridades colombianas aseguran que varios jefes del ELN se refugian en Venezuela y que en ocasiones los guerrilleros atacan a la Policía, la población civil, el Ejército, o la infraestructura eléctrica y petrolera y luego se esconden en territorio venezolano



En ese sentido, la Cancillería ya había pedido a comienzos del mes al gobierno venezolano "verificar la presencia y permanencia en su territorio" de varios jefes del ELN.



UE apronta grupo de contacto



La Unión Europea (UE) espera poder lanzar en febrero el grupo internacional de contacto que impulsa para buscar una salida negociada a la crisis política en Venezuela, anunció ayer lunes la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.



"El trabajo sobre el grupo de contacto continúa y esperamos establecerlo en las próximas semanas", dijo Mogherini al término de una reunión de los cancilleres europeos en Bruselas, en la que abordaron rápidamente la situación en Venezuela.



Aunque no reconocen los comicios que llevaron a Nicolás Maduro a asumir otro mandato, los europeos se resisten a romper relaciones y promueven desde octubre este grupo para dialogar.