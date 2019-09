Maduro dijo que "no le verán más la cara" al gobierno en mesa de diálogo con la oposición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el viernes que "no le verán más la cara" al gobierno en la mesa de diálogo con la oposición, auspiciada por Noruega, hasta tanto el líder opositor, Juan Guaidó, "rectifique" su postura sobre el Esequibo, una vieja disputa territorial venezolana con Guyana.



Críticos del presidente de Venezuela dicen que el gobierno reaviva las tensiones sobre la región de Esequibo, un área escasamente poblada al oriente del país, para alejar la atención de los problemas económicos del país caribeño.



"Hasta que no rectifique el diputado Guaidó su pretensión de entregar el Esequibo claramente seguimos levantados de esa mesa de diálogo (...) o rectifican o no nos ven la cara, así de sencillo", dijo Maduro en un acto transmitido en la televisión estatal.



Las conversaciones entre las partes, bajo gestiones de Oslo, comenzaron en mayo, pero fueron suspendidas en agosto, cuando los delegados de Maduro se retiraron molestos por un decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que congeló activos venezolanos en el exterior.



La oposición ha dicho que es el gobierno de Maduro el que tiene que responder cuándo se reactivan esas negociaciones porque fueron ellos quienes se retiraron. Tentativamente, se planteaba volver luego de la Asamblea General de Naciones Unidas en setiembre, dijeron tres fuentes cercanas a la oposición.



En medio de la controversia, el gobierno acusó esta semana a Guaidó de querer "vender" la zona del Esequibo, mientras el líder opositor desestimó los señalamientos y reiteró el viernes en una gira por el oriente del país que siempre ha sostenido que el territorio en disputa con Guyana pertenece a Venezuela.



Guyana argumenta que Caracas renunció a su reclamo por el Esequibo tras un fallo de un tribunal internacional en 1899, pero Venezuela luego dio marcha atrás en esa decisión. En enero del 2018, Naciones Unidas remitió la disputa a la Corte Internacional de Justicia.



La vieja disputa territorial entre Venezuela y Guyana también se ha reavivado en los últimos años después de que Exxon descubrió más de 5.000 millones de barriles de petróleo y gas frente a la costa de Guyana.