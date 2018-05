Maduro considera pagar a los que voten

"¡Qué carajo me importa!": así reaccionó Nicolás Maduro a los anuncios de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de que desconocerán el resultado de la elección del 20 de mayo en Venezuela, en la que aspira a ser reelecto.

Maduro dijo además que considera "dar un premio bien bueno para todos los que voten (con) el carné de la patria el 20 de mayo" y así "estimular la participación".

El ambiente de campaña es casi inexistente y se anticipa una elevada abstención.

"A Maduro no lo van a reconocer en el mundo ¡Qué carajo me importa [...] qué carajo me importa lo que diga Europa, qué carajo me importa lo que diga Washington!", declaró en un acto transmitido por la televisora nacional desde La Guaira, a unos 31 kilómetros al norte de Caracas.

La mayoría de los presidentes reunidos en la Cumbre de las Américas, realizada en Lima el 13 y 14 de abril, fustigaron a Maduro argumentando que los comicios no son justos porque carecen de la plena participación opositora, y anunciaron que no reconocerán las elecciones.

Maduro dijo que tomará armas si llega un gobierno que "entregue las riquezas" By Rosana Decima Maduro dijo que tomará armas si llega un gobierno que "entregue las riquezas" MIRA TAMBIÉN Maduro dijo que tomará armas si llega un gobierno que "entregue las riquezas"

La oposición a Maduro se ha quejado también por los ofrecimientos del presidente de otorgar bonos en dinero o en especies y pedir la filiación al partido oficialista o al "carné de la patria", la identificación que entregan a quienes se inscriben en los programas sociales oficiales.

En tanto, la Eurocámara reclamó ayer jueves la "suspensión inmediata" de la elección en Venezuela, al considerar que no reúne las condiciones de "libres, creíbles, transparentes e inclusivas".

"En las circunstancias actuales, el Parlamento Europeo no puede reconocer las elecciones que resulten de este proceso ilegítimo", subrayan los eurodiputados en una resolución aprobada por 492 votos a favor, 87 en contra y 77 abstenciones.

Estos comicios también son rechazados por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

El proceso electoral será "limpio y modelo", defendió este jueves Maduro en una columna en el diario El País de Madrid, en tanto la MUD instó a "no participar y dejar desoladas las calles del país" en "rechazo al régimen de Maduro y al fraude electoral", según un comunicado de la coalición opositora.