Nicolás Maduro cerró su campaña presidencial junto a Diego Maradona

Nicolás Maduro hizo su último acto de campaña para las elecciones de este domingo. En el acto de campaña participó el exfutbolista Diego Maradona, un férreo defensor del chavismo.

Maradona se mostró en Caracas con una bandera venezolana junto al presidente y cantantes con remeras con la leyenda: "las calles no son las redes".

EN VIDEO | Exfutbolista argentino Diego Armando Maradona participa en cierre de campaña de Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas. pic.twitter.com/yNoxuq8DfM — Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) 17 de mayo de 2018

Las elecciones presidenciales en Venezuela de este domingo han sido fuertemente cuestionadas por organismos de Derechos Humanos y por gobiernos de la región. La encarcelación de políticos venezolanos ha provocado que varios países ya anunciaron que no aceptaran los resultados.



En tanto la oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reiteró su llamado a los ciudadanos a no votar en las elecciones de este domingo, en las que no participará.

"La unidad democrática no reconoce el evento que va a realizar el día domingo el Gobierno nacional unido al (partido de Gobierno) PSUV y a un Consejo Nacional Electoral (CNE) que no ha dado la talla para ser un árbitro realmente imparcial", dijo el diputado Juan Pablo Guanipa en nombre de la coalición antichavista.



A juicio de la MUD, el "simulacro electoral" planteado tiene como "único objetivo de decirle al mundo que sin votos Nicolás Maduro sigue siendo presidente de la república".

Este jueves culmina la campaña presidencial venezolana, que ha estado marcada por los actos multitudinarios de Maduro y los pronunciamientos de numerosos gobiernos para pedir que se suspenda la contienda al considerar que no será transparente.



En los comicios se medirán también el opositor Henri Falcón, un chavista disidente que se apartó de la decisión de la MUD de no participar e inscribió su candidatura; el expastor evangélico Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada.