La madre de Balcedo cerró temporalmente el diario Hoy

Tan sólo una hora después de que la Justicia encontrara casi cuatro millones de dólares en las cajas de seguridad que el sindicalista Marcelo Balcedo tiene en Montevideo, su madre Myriam Nene Chávez decidió cerrar temporalmente el diario Hoy.



Ante esta situación, se abre un futuro incierto para la continuidad del periódico y de 200 periodistas, fotógrafos, camarógrafos y otros empleados de ese medio.



Durante la tarde, Nene Chavez se presentó al diario y fue entonces que comenzaron a distribuirse a distintos empleados notificaciones de posibles despidos. Las cartas, sin membretes y sin identificación, fueron difundidas a través de las redes sociales.



Despidos en el #DiarioHoy los trabajadores estan siendo notificados cuando llegan al lugar pic.twitter.com/BLurJJnNhG — Josefina López Palma (@jose_lp91) 18 de enero de 2018

La situación en el diario Hoy comenzó a cambiar paulatinamente desde que el titular del Soeme fue detenido junto a su esposa, Paola Fiege, el 4 de este mes. Los empleados comenzaron a percibir la posibilidad de despidos masivos y de cierre de puestos laborales pero fue ayer que decidieron emitir una comunicado en la que advierten sobre esta frágil situación laboral.



"Tras los episodios que son de público conocimiento sobre el encarcelamiento de quienes dirigían el diario Hoy de La Plata, Marcelo Balcedo y Paola Fiege, los y las trabajadores/as queremos comunicar a los/as compañeros/as de los medios de comunicación y a la sociedad la incertidumbre en la que nos encontramos con respecto a nuestra continuidad laboral, ya que ni siquiera tenemos garantizado el sueldo de enero", denuncian en el escrito.



En el documento, los empleados se despegan de la trama judicial que envuelve a la familia propietaria del diario Hoy. "Quienes intentamos desarrollar un periodismo profesional - sigue el comunicado-, aún en medio de la incertidumbre en la que nos vemos inmersos involuntariamente, no tenemos relación con la situación en la que se encuentran los dueños del medio".



En el comunicado público relatan que la nueva directora del Diario Hoy "Miryam Renée Chávez de Balcedo ha manifestado la voluntad de realizar un recorte masivo de personal, que dejará en la calle al 80% de los empleados", y agregan que "no hay argumentos económicos ni legales que lo justifiquen". En el Diario Hoy trabajan alrededor de 200 personas.



Por último, solicitan a "las autoridades competentes su inmediata intervención para salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras del diario", y se declaran en "estado de alerta y advertimos que no dejaremos pasar ningún despido. Repetimos: no hay razones para una reducción de personal como la que está planificando la actual directora del medio. Lisa y llanamente significaría la pérdida de 200 puestos laborales".



Tras una asamblea que tuvo lugar esta noche los trabajadores votaron por la permanencia pacífica en el diario pero anunciaron que, en caso de quererlo, la dueña puede salir.