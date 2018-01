Macron rinde homenaje en París a víctimas de atentados yihadistas a tres años de Charlie Hebdo 

El presidente francés Emmanuel Macron rindió un sencillo homenaje este domingo por la mañana, por deseo expreso de las familias, a las víctimas de los atentados yihadistas en París contra el semanario satírico Charlie Hebdo y la tienda Hyper Cacher, tres años después de los hechos.



El jefe del Estado estuvo acompañado en particular por los ministros del Interior, de Justicia, de Cultura, de la alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo, así como por el ex primer ministro Manuel Valls.

Varios miembros del equipo de Charlie Hebdo participaron en la ceremonia, así como también el director de la redacción, Riss y el redactor jefe, Gérard Biard.



El homenaje comenzó hacia el mediodía, ante los antiguos locales de la publicación satírica, en el distrito XI de París, donde los hermanos Saïd y Chérif Kouachi mataron a 11 personas el 7 de enero de 2015.



Entre las víctimas -las primeras de los 241 muertos en ataques yihadistas en Francia en tres años- figuran personalidades emblemáticas de Charlie Hebdo, como su director y dibujante Charb, los caricaturistas Cabu y Wolinksi, Tignous y el economista Bernard Maris.



Tras la lectura de los nombres de los muertos, la colocación de coronas de flores y un minuto de silencio, La Marsellesa -himno nacional francés- resonó en el frío parisino. Macron conversó después con las familias de las víctimas.



La misma ceremonia se repitió unos metros más lejos, donde murió el policía Ahmed Merabet, asesinado por los hermanos Kouachi cuando intentaba detener a los yihadistas en su huida.



Macron celebró un mismo homenaje después en la Porte de Vincennes (distrito XX de París), en el supermercado cásher que fue el blanco el 9 de enero de 2015 de un ataque perpetrado por otro yihadista, Amédy Coulibaly, que mató a tres clientes y a un empleado judío.



El jefe del Estado y otras personalidades permanecieron unos minutos en la tienda. Los principales responsables de la comunidad judía en Francia también estuvieron presentes.



El lunes, el ministro del Interior, Gérard Collomb, representará a Macron -de visita en China- en un homenaje a Clarissa Jean-Philippe en Montrouge, en el sur de París. Esta joven policía, que acudió a un accidente de circulación, fue asesinada en plena calle por Amédy Coulibaly el 8 de enero de 2015.



El 11 de enero de 2015, más de cuatro millones de personas salieron a las calles de las grandes ciudades de Francia, siguiendo muchos de ellos el lema "Je suis Charlie", en defensa de la libertad de expresión.



En un mensaje publicado el domingo en Facebook, el expresidente François Hollande dijo que "no debemos olvidar nada de esos terribles días". "Francia puede estar orgullosa de haber actuado dignamente desfilando masivamente el 11 de enero con los dirigentes del mundo entero, en nombre de los derechos humanos y de la libertad", añadió.