Macri tranquiliza a los ahorrista y arenga a sus diputados "a defender lo que se hizo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A tres días del comienzo oficial de la campaña electoral en Argentina para las elecciones del 27 de octubre, el presidente Mauricio Macri reunió a su gente ayer miércoles y envió mensajes tranquilizadores a los ahorristas de que su dinero está a buen resguardo pese a las turbulencias en los mercados luego de las internas del 11 de agosto.

Macri destacó que las restricciones cambiarias que anunció su gobierno el domingo son “lo menos invasivas posibles” para la población. “(Las medidas) fueron diseñadas para ser lo menos invasivas posibles y para que no afecten a los ciudadanos de a pie, especialmente a los ingresos medios y bajos”, aseguró Macri durante un evento de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).



Entre las restricciones impuestas, figura la obligación para los exportadores de liquidar divisas en el mercado local y también un límite de compra de 10.000 dólares mensuales sin autorización del Banco Central.

El gobierno busca así frenar la escalada del dólar y la fuga de divisas, en un contexto de fuertes tensiones financieras desde el día posterior a las elecciones primarias en las que el opositor Alberto Fernández sacó 15 puntos de ventaja a Macri.



“Son medidas que no nos gustan y que solo se justifican en la emergencia y durante un tiempo limitado, pero fueron implementadas para evitar daños mayores”, indicó el presidente, que acudió a la AEA junto al nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.



Lacunza recibió un aplauso por parte de los empresarios cuando Macri lo mencionó.



En los tres primeros días desde la implementación de las medidas, el tipo de cambio se ha estabilizado alrededor de los 57 pesos por dólar para la venta, pero la Bolsa de Buenos Aires siguió cayendo. El martes por la noche, Alberto Fernández dijo en Twitter desde Madrid que “la Bolsa porteña no encuentra piso” y que “el modelo económico de Macri generó recesión, pobreza y destrucción de valor” a las empresas argentinas más destacadas, y puntualizó que la petrolera YPF llegó a “los valores más bajos de su historia”.



Además de hablar en la AEA, Macri reunió ayer miércoles a un centenar de diputados oficialistas en la residencia de Olivos. De la reunión participó el ministro Lacunza, que defendió las medidas económicas, incluidas el “reperfilamiento” de la deuda y las restricciones para la compra de dólares.



“Salgan a la calle a defender lo que se hizo, que fue mucho”, pidió el presidente, dijeron a La Nación participantes de la reunión. Y los instó a buscar “el voto-vergüenza”, que no figuraba en las encuestas y que terminó en el Frente de Todos de Fernández-Cristina Kirchner.



Mientras Macri buscaba tranquilizar a los agentes económicos y preparaba a su tropa para la campaña electora, una multitudinaria manifestación contra el presidente copó ayer miércoles el centro de Buenos Aires, en reclamo de mejores salarios y de ayuda en alimentos para los más afectados por la aguda crisis económica.



Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en su informe correspondiente al último semestre de 2018, un 23,4% de los hogares viven por debajo de la línea de pobreza, lo que supone un 32% de la población.