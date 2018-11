Macri y su reelección en 2019: "Estoy listo para continuar"

El presidente argentino Mauricio Macri siente que lo peor de la crisis económica ha pasado, o por lo menos que "por suerte vamos saliendo lentamente" de aquel "nivel de incertidumbre" en el que el país ingresó en abril pasado. Con ese ánimo, el Presidente volvió a mostrarse "listo" para competir en las elecciones presidenciales de octubre próximo, en las que buscará la reelección.

"No me gusta hablar cuando estamos trabajando todos los días en un momento en el que estamos poniendo el hombro. Pero estoy listo para continuar si los argentinos creen que este camino de cambio vale la pena; estoy convencido de que es el único posible", dijo el Presidente en una charla telefónica con radio Vega de Catamarca, previo a la reunión de gabinete que encabezó en la Casa Rosada.

Durante más de veinte minutos, el Presidente se mostró optimista en lo que hace a la inminente aprobación del Presupuesto por parte del Senado, elogió la actitud de los socios radicales durante lo peor del vendaval financiero y no pudo evitar un comentario más con tono de hincha sobre el superclásico Boca-River que comenzará a jugarse el sábado que viene en la primera final de la Copa Libertadores.

"Estamos entendiendo todos que no podemos vivir de prestado, recibimos un presupuesto con un agujero importante, se cortó el crédito para la región (...). Necesitamos que cada provincia, intendencia y el país tengan un presupuesto equilibrado. No puede ser que siga el clientelismo, y la corrupción explica muy bien la pobreza que hay en el país", dijo.

Sobre las críticas y el pedido de mayor participación de la Unión Cívica Radical (UCR), Macri se mostró comprensivo. "Bienvenidos, en este espacio de trabajo que hemos generado en Cambiemos, estamos más consolidados que nunca a pesar de los problemas que hemos tenido que enfrentar. Esto se mantuvo unido, estamos defendiendo juntos el Presupuesto. Siento que el radicalismo tiene un buen rol", dijo Macri.

La semana pasada Macri ya había adelantado que el panorama económico en Argentina se iba aclarando. Hablando en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, el mandatario declaró: "Lo que hemos hecho va a estabilizar a la Argentina y crear un horizonte de inversión y de desarrollo que generará oportunidades de progreso para todos. Este es el único camino".

Macri manifestó que Argentina debería "triplicar la exportación y cuadruplicar la cantidad de empresas que exportan" en 2030.

Ayer martes en radio Vega, Macri contestó a quienes lo criticaron por referirse al director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, como "culón", en un encuentro con empleados de un laboratorio. "Nadie se puede molestar, lo más lindo que existe entre Boca y River es la rivalidad, parte de esa lógica, que no puede pasar a nivel de violencia, porque ahí es donde se pierde todo. ¿Qué haríamos los hinchas de Boca sin los de River, y viceversa?" concedió, aunque al rato volvió a tomar partido por el club que presidió entre 1995 y 2007. "Me tengo fe, tenemos un buen equipo, un buen entrenador. Va a estar parejo", afirmó. "Amo este país, si ustedes no aflojan, yo no voy a aflojar", finalizó, con neto tono de campaña electoral.

Cristina pide revocar su procesamiento

La defensa de la expresidenta Cristina Kirchner pidió ayer martes a la justicia revocar su procesamiento en la causa de los cuadernos de las coimas, en la que fue encausada como jefa de una asociación ilícita que cobrara sobornos a empresarios a cambios de concesión de obras públicas. Medio centenar de personas, entre exfuncionarios K y empresarios, han sido imputados y varios se han acogido a la figura del "arrepentido" que les permite permanecer en libertad a cambio de colaborar con la justicia. En su solicitud de la revocación del procesamiento a Cristina, la defensa subrayó que se presentan contradicciones entre las diversas versiones que han dado los arrepentidos ante el tribunal y cuestionó que sus declaraciones no hayan sido grabadas. "Me hice cargo en la audiencia de demostrar cuántas contradicciones existen entre todos los arrepentidos. Si existen contradicciones entre sus propios relatos y además no existen pruebas independientes que corroboren lo que dicen, la verdad es que tenemos muchas más dudas que certezas", aseguró Carlos Beraldi, abogado de la exmandataria. En la causa, Cristina fue considerada como "jefa de una asociación ilícita", por lo que el juez Claudio Bonadío pidió su desafuero como senadora y ordenó su prisión preventiva. Sobre el pedido de prisión preventiva, Beraldi aseveró que "no existe ningún fundamento para eso, (pues) no existe ningún riesgo procesal". "¿En qué cambia que ella esté presa?", preguntó. "Lo único que tiene esto es una repercusión política y yo creo que la justicia no se tiene que meter en política", añadió. (AFP)