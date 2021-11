Macri puso a Uruguay como un ejemplo en cuanto a precios, pero luego se retractó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente argentino Mauricio Macri aprovechó su visita al programa "La noche de Mirtha Legrand", conducido por Juana Viale, nieta de la histórica conductora de TV, para hablar de diversos temas, entre los que estuvo la situación de precios en Argentina comparado con Uruguay, en el contexto de la apertura de fronteras.

Macri afirmó que durante su gobierno Argentina "ya tenía equilibrio fiscal". "Exportaba más todos los días, habíamos abierto cientos de mercados, teníamos los precios equilibrados", aseguró.

"La tarifa de luz (no valía) menos que un café, ya estaba más o menos parecido en base al esfuerzo de toda la sociedad. Puteando, pero (íbamos) empezando a pagar lo que valían las cosas, como valen en Uruguay. No es que pagábamos cosas disparatadas", enfatizó el expresidente.



En ese instante, Viale le retrucó entre risas: "Igual Uruguay es carísimo", tras lo cual Macri reculó y sostuvo: "Uruguay no es un buen ejemplo porque es mucho más caro... si queremos cobrar lo que cobran en Uruguay, ni que hablar".

El País informó en su edición del 13 de octubre la diferencia de precios entre Argentina y Uruguay. A partir de la medición del Indicador de Precios Fronterizos (IPF), elaborado por el Observatorio Económico de la Universidad Católica, en el mes de setiembre, la diferencia de precios de Salto con Concordia se situó en 55,25%.