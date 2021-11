Macri le quitó el micrófono a un periodista de C5N y lo tiró al piso; luego se disculpó en Twitter

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente de Argentina Mauricio Macri (2015-2019) agarró y tiró al suelo el micrófono que portaba un reportero de C5N, canal televisivo habitualmente crítico con su gestión, cuando llegaba este miércoles al juzgado para declarar en la causa por espionaje en la que está imputado. El gesto generó el repudio de las principales entidades periodísticas del país.

En imágenes tomadas por distintos medios periodísticos se ve cómo al salir del auto en el que llegó hasta el tribunal federal de la localidad bonaerense de Dolores, y en medio de una multitud de periodistas, el exmandatario agarra un micro de C5N y lo desliza hasta que cae al suelo.

"Adepa condena la acción del expresidente Mauricio Macri contra el equipo periodístico de @C5N que cubría su ingreso al juzgado de Dolores. Macri tiró al piso un micrófono de ese canal mientras caminaba hacia la puerta de la dependencia judicial", expresó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) en un comunicado difundido a través de Twitter.



La entidad recalcó que "se trata de una agresión contra un medio que intentaba registrar un hecho de interés público".

Adepa condena la acción del ex presidente Mauricio Macri contra el equipo periodístico de @C5N que cubría su ingreso al juzgado de Dolores. — ADEPA (@Adepargentina) November 3, 2021

Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se solidarizó con Nicolás Munafó, periodista "agredido por Mauricio Macri" y especificó que en las filmaciones se puede ver que el exmandatario "manotea el micrófono de C5N, lo tira y sigue caminando".



"Luego esa herramienta de trabajo fue pateada y, según contó el colega, terminó en el agua", afirmó Fopea, que recuerda a los dirigentes de todas las expresiones políticas "que su ejemplo es fundamental para la construcción de ciudadanía y les reclama tolerancia y respeto por el trabajo periodístico".

⭕ #ALERTA: ASÍ FUE LA AGRESIÓN DE MACRI A @C5N



Tiró el micrófono al piso y después lo pateó y rompió un hombre de seguridad#MacriAtacaAC5N



📲 Seguí la transmisión EN VIVO por 👉 https://t.co/Wmgg13S74T pic.twitter.com/Q2sEcYtRkS — C5N (@C5N) November 3, 2021

Disculpas de Macri

Tras la polémica surgida por lo ocurrido, Macri optó por pronunciarse a través de su cuenta oficial de Twitter.



"Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua", señaló el ex jefe de Estado, quien en su comparecencia judicial defendió su inocencia en la causa en la que se investiga el presunto espionaje ilegal durante su gobierno.

Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 3, 2021

La investigación, a cargo del magistrado Martín Bava, se remonta a setiembre de 2020, cuando la Agencia Federal de Inteligencia, ya con el peronista Alberto Fernández como presidente, denunció que el anterior gobierno hizo espionaje ilegal sobre familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan de la Armada, hallado hundido en 2018 tras un año desaparecido.



En la citación judicial, que se celebró en los tribunales de Dolores (200 kilómetros al sur de Buenos Aires), Macri no contestó preguntas del juez y se limitó a presentar un escrito, y ratificó, según explicó su defensa, que "ni espió ni ordenó espiar" a los familiares de las víctimas del submarino.



Esta situación se da en plena campaña para las elecciones legislativas del 14 de noviembre, en las que Macri no se postula a ningún cargo político, pero su coalición llega con ventaja tras haber sido la más votada en las primarias de septiembre pasado.



El expresidente está convencido de que el juez no es imparcial y responde a los intereses del actual gobierno.