Macri duro con Fernández por corrupción kirchnerista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Alberto Fernández y Mauricio Macri se tiraron anoche con munición gruesa en el último debate de cara a las elecciones presidenciales en Argentina del próximo domingo.

El punto de mayor tensión se dio cuando el presidente argentino abordó y condenó la corrupción durante los gobiernos kirchneristas. “Siendo jefe de gabinete es imposible de creer que no haya visto nada”, le dijo Macri en alusión al cargo que ocupó Fernández en el Ejecutivo de Néstor Kirchner y parcialmente en el primer gobierno de Cristina Kirchner.

“Usted me pregunta cómo no vi la corrupción en la obra pública. Y usted en el Clan Macri, ¿no vio la corrupción?”, retrucó Fernández en una polémica alusión al empresario de la construcción Franco Macri, padre del mandatario y fallecido el año pasado.

“Es de mal gusto citar a una persona que no está para defenderse”, dijo Macri a su turno.

Cuando otro de los candidatos participantes del debate, José Luis Espert, cuestionó también una supuesta complicidad de Fernández en los casos de corrupción asociados al kirchnerismo, el candidato respondió: “Cuando tuve diferencias, me fui para mi casa. Ningún juez me llamó para pedirme explicaciones. No es el caso del presidente que cuando se vaya, tiene más de 100 causas. Puedo darle clases de decencia, Espert”.

Según los analistas, Macri se mostró más a la ofensiva que en el debate anterior. Cada vez que pudo, llevó el eje temático sobre los casos de corrupción que pesan sobre el kirchnerismo. Fernández, en cambio, apeló a la crisis económica y el crecimiento de la pobreza durante la gestión del macrismo.

Cuando se abordada la economía como eje temático, Macri habló de la insuficiencia en las obras de infraestructura que padece su país. Porque “se robaban las plata de la obras. Y Alberto Fernández se fue sin denunciar a nada. Hoy tenemos un sistema de licitaciones en Internet. Por el precio de una autopista kirchnerista, nosotros hacemos dos”.

También insitió en asociar al candidato a la expresidente Cristina Kirchner. “Alberto Fernández dijo una verdad en la campaña cuando dijo: ‘Cristina y yo somos lo mismo’”.

Fernández, en tanto, acusó al mandatario de “mentir una y otra vez. El presidente uberizó la economía y multiplicó la pobreza”.

Cruces

El debate, obligatorio por una ley de 2016, se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es la revancha para los seis postulantes a los comicios del primer debate, que tuvo lugar el pasado domingo en Santa Fe (noroeste).

Participaron los candidatos: Alberto Fernández, del Frente de Todos; Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio; Roberto Lavagna, de Consenso Federal; Nicolás del Caño, del FIT-Unidad; Juan José Gómez Centurión, de NOS y José Luis Espert, de Unite.

Aunque las miradas se centraron en Fernández (favorito) y Macri, que va segundo en las preferencias.

“Ellos no creen, no aceptan, que Maduro es un dictador. Y eso marca la diferencia”, aseguró Macri en otro tramo del debate.

En materia de seguridad, Alberto Fernández dijo que no hay soluciones fáciles para la inseguridad. “Es más fácil hablar de mano de dura. El problema está vinculado a la desigualdad”, dijo.

“Cuando Alberto Fernández, fue jefe de gabinete, importamos 20.000 kilos de efedrina. Hoy dejamos de ser un exportador de drogas”, retrucó Mauricio Macri.