Macri duro con Cristina Kirchner y elogios a Lacalle Pou

El expresidente argentino Mauricio Macri rompió el silencio apuntando a su principal enemiga política: Cristina Kirchner. Macri dijo que la actual vicepresidenta, y no el presidente Alberto Fernández, es quien en verdad “está conduciendo el Gobierno” y la acusó de “irracionalidad” y de haber “secuestrado” al peronismo.

“Lamentablemente, la vicepresidenta, que es la que está conduciendo el Gobierno, como casi todos pensábamos que iba a suceder, tiene una agenda propia, que tiene que ver con sus problemas. Y eso hace que ella necesite bloquear, dominar, someter a la Justicia”, expresó Macri en declaraciones al canal TN la noche del lunes.

En su primera entrevista periodística tras su salida del gobierno en diciembre de 2019, Macri aseguró que su coalición, Juntos por el Cambio, está dispuesta a dialogar con el oficialismo para llegar a acuerdos para sacar a Argentina de la crisis, pero dijo que antes “hay que salir de la irracionalidad”.



“El peronismo está secuestrado por Cristina Fernández desde hace más de 10 años”, aseveró.



“No extraño el poder”, dijo Macri en otro pasaje de la entrevista al programa Desde el Llano de TN, de Joaquín Morales Solá, donde dio detalles de su futuro como político.

Consultado si será candidato el próximo año en las elecciones legislativas, Macri expresó: “No me veo, me siento cómodo acompañarlo a los que tienen vocación de liderar y ayudarlos a crecer”.



Dijo que veía “con mucha alegría la consolidación” del jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también “cómo se consolida” su ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la conducción del partido, y que sigue “apostando fuerte” por la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.



Macri contó que, desde que dejó el cargo, reflexionó sobre los errores en su gestión, con una fuerte autocrítica. También volvió a apuntar contra la herencia recibida.



“El Estado argentino estaba quebrado. Yo tuve un dilema: decirles esta realidad crudamente a los argentinos o apostar al brote de esperanza y entusiasmo que había nacido. Opté a la segunda y, con el diario del lunes, creo que me equivoqué”, reconoció.

Su visión sobre Uruguay.

Macri dijo que si él hubiese estado en el gobierno definiendo las políticas para combatir el coronavirus, “hubiese ido por la línea” del presidente Luis Lacalle Pou. “Ser respetuoso en las libertades de la gente”, resumió Macri.



Según el ex presidente, el gobierno de Alberto Fernández “ha tomado una postura de miedo y autoritarismo que hoy estamos sufriendo las consecuencias”.



La provincia de Buenos Aires, que alberga cerca del 40% de la población de Argentina, sumó ayer martes 170 muertos y superó los 15.000 fallecidos. Con esto, Argentina se acerca a las 25.000 víctimas de la pandemia por el COVID-19.



Según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Salud argentino, los muertos en el país que se ingresaron ayer al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) son 386, esto llevó el total a 24.572. De ese número, poco más del 61% corresponde a residentes en la provincia de Buenos Aires, es decir 15.135 fallecidos.

En tanto, los contagios confirmados en las últimas 24 horas son 13.305 y el total llegó a 917.034. El dato alentador, los recuperados hasta ayer eran 742.235.



Macri contó en la entrevista cómo recompuso la relación con Vázquez luego del bloqueo de los puentes durante los gobiernos kirchneristas: “¿No se vendría a comer un asado en la residencia de Anchorena?”, le propuso Vázquez. “Agarré el helicóptero y a los dos días me fui hasta Colonia”, relató.



Macri recordó a Vázquez como “una persona muy agradable, (del) Frente Amplio, se supone que las antípodas ideológicas de lo que nosotros pensamos”.