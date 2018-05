Macri en dura batalla con los K por suba de tarifas

El presidente Mauricio Macri pidió ayer lunes a los senadores argentinos, en particular a los peronistas en la oposición, que actúen con "responsabilidad" y no voten mañana miércoles a favor de un proyecto de ley "inconstitucional" que busca frenar los aumentos en las tarifas de los servicios públicos que propone su gobierno. Este proyecto es impulsado por la oposición kirchnerista que lidera Cristina Fernández de Kirchner.

"Las leyes mágicas que algunos proponen para bajar las tarifas de la electricidad a los valores del año pasado, claro que suenan bien, pero, ¿qué pasa con el agujero fiscal que dejarían?, ¿de dónde sale el dinero para poder taparlo?", dijo Macri en un mensaje por los canales oficiales de la Presidencia, en el que aseveró que no es competencia del Congreso debatir sobre este asunto.

De cara a la sesión parlamentaria en la que se tratará mañana miércoles el proyecto, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, Macri pidió a los senadores actuar "de manera racional" y que demuestren que existe "un peronismo responsable y confiable" que no se deja conducir por "las locuras" que impulsa su antecesora, la expresidenta y actual senadora Cristina Kirchner.

"Confío en que van a actuar de manera racional porque la etapa del despilfarro terminó. La Argentina no puede gastar más plata de la que ingresa", remarcó el mandatario.

No es habitual que Macri mencione a Cristina Kirchner en sus discursos. Tampoco se trata solo del regreso a la estrategia de polarización con su antecesora, a la que nunca le perdonó no haber participado del acto de traspaso del mando. El Presidente no disimula su enojo con los gobernadores peronistas, a quienes acusa —cada vez en voz más alta— de no cumplir con lo que le dicen en privado.

De ese enojo surgieron las ideas básicas de un discurso enérgico, destinado a pasarles la presión a los jefes provinciales. "Vamos a repartir los costos. Así como nosotros los vamos a pagar con el veto, que ellos también los paguen para aprobar la ley", afirmó al diario La Nación un vocero del Gobierno que participó de las charlas previas al mensaje grabado por el Presidente en la mañana del lunes.

A juicio de Macri, y aunque no adelantó si vetará la ley en el caso de ser aprobada, el proyecto kirchnerista es "inconstitucional", y al respecto recordó que ya varios gobernadores peronistas —que tienen fuerte influencia sobre los senadores—dijeron públicamente que el Congreso —en el que ningún grupo tiene mayoría absoluta pero los peronistas cuentan con gran representación— "no debe legislar sobre tarifas".

"No me voy a cansar de convocar a todos los sectores a dialogar, a acordar y buscar puentes para transitar juntos el camino de la verdad y racionalidad. No importa quién esté en el Gobierno, tenemos que ser capaces de mirar más allá de nuestros egos y tomar decisiones pensando en todos", sentenció Macri, en una frase que sonó como otra referencia a Cristina Kirchner.

En línea con su consultor estrella, Jaime Durán Barba, para quien "no es disparatado pensar que Cristina gane en el 2019 si por alguna razón fracasa el proyecto económico de Macri", el presidente dejó de lado la diplomacia con los peronistas "previsibles" a quienes paseó por Estados Unidos y Europa para compartir las "bondades" del consenso y el diálogo.

"Se enojó, y con razón", afirmó a La Nación un ministro, aunque más que enojo haya puro pragmatismo político.

En este marco, ayer lunes movimientos sociales y sindicales de Argentina iniciaron desde diversos puntos del país una marcha por "pan y trabajo" que concluirá el próximo viernes en Buenos Aires.