Macri cerró su campaña: “No volvemos al pasado”

El presidente Mauricio Macri cerró ayer martes su campaña electoral en Buenos Aires para las internas del domingo, con un multitudinario acto en el Club Ferro Carril Oeste en el que se mostró muy enérgico.

“Estamos todos acá porque queremos decir a los argentinos que queremos seguir transformando este maravilloso país”, destacó Macri acompañado por la principales figuras del bloque Juntos por el Cambio, con el que buscará la reelección en octubre.



El presidente no cambió el discurso que mantuvo durante toda la campaña, en la que valoró los cambios introducidos por su Gobierno, a pesar del complicado momento económico que desde hace más de un año vive Argentina y pidió tiempo para ver florecer los resultados de sus medidas.



“Los que trabajamos para construir sabemos que las cosas llevan su tiempo. Todo lo que estamos haciendo no es en vano, estamos construyendo esas bases, esos cimientos sobre los cuales nos estamos apoyando para crecer”, añadió.



Este mensaje lo hizo extensivo a los sectores con más dificultades de la sociedad. “Necesito que sepan todos los argentinos que a mí me duelen cada uno de los que la está pasando mal, cada uno de los que tiene dificultades, porque vine acá a ayudar a cada uno de los argentinos a encontrar su lugar desde donde poder aportar”, subrayó.



El presidente se mostró muy enérgico durante toda su intervención, arengando a una masa que lo coreó en repetidas ocasiones, e incluso estuvo al borde del sollozo en algún momento de un discurso en el que presentó a su proyecto como la “Argentina del futuro”, que lucha contra el “pasado” que representa el sector kirchnerista.



“Se define mucho el 11 de agosto, se define si seguimos hacia el futuro o volvemos hacia el pasado”, sostuvo.

Mauricio Macri eufórico en el cierre de su campaña. Foto: Reuters

Como rasgos principales de este “futuro” enumeró la lucha contra “la delincuencia, el narcotráfico o la corrupción”; el respeto al que “piensa distinto” o que se mantengan “todas las transformaciones” que el Ejecutivo ha impulsado desde que asumió hace “tres años y medio”.



Para finalizar su intervención hizo un pedido directo al voto para unos comicios que, a pesar de que no serán definitivos para ningún candidato, comenzarán a revelar la orientación que toman unas elecciones muy cambiantes.



“Por eso es tan importante que cada uno de nosotros vaya a votar, vaya a expresar en su voto algo maravilloso, algo de lo cual estamos cada vez más convencidos la mayoría de los argentinos, que no volvemos al pasado”, concluyó.



Macri estuvo acompañado por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y los principales candidatos por la capital argentina.



Desde un escenario al estilo 360°, Macri hizo un repaso de las principales obras en Buenos Aires, como el Metrobus en la avenida 9 de Julio o el entubamiento del arroyo Maldonado. “¡No se inunda más, carajo!”, gritó el presidente.



Durante su discurso, interactuó con los militantes. Y se permitió hacer el Topo Gigio cuando le gritaban el clásico “¡Sí, se puede!”.



“A lo Riquelme”, sostuvo Macri, entre risas.

Rayo macrizador.

Imágenes de Macri lanzando rayos por sus ojos o algunas de sus frases de cabecera forman parte de la serie de stickers con las que el Gobierno busca copar las redes sociales estos últimos días antes de las internas del domingo.



Aunque estas internas no dirimirán candidaturas -los partidos ya eligieron a sus postulantes-, funcionarán como un gran sondeo de lo que podría suceder en los comicios generales de octubre, por lo que serán seguidas con suma atención por los mercados.



“El objetivo de la aplicación es que cada usuario pueda ayudar a defender el cambio (en alusión a las políticas oficialistas) difundiendo información y videos entre sus amigos y conocidos”, comentó a Reuters Belén Cersosimo, del equipo de prensa de la coalición oficialista Juntos por el Cambio.



La aplicación -que ya tiene al menos 5.100 usuarios activos- tiene material de campaña y una galería de stickers para Whatsapp con frases, dibujos y memes oficialistas.



El “rayo macrizador”, uno de los stickers más llamativos, surge del meme original del “rayo peronizador”, donde una imagen del expresidente Juan Domingo Perón con rayos en los ojos va transformando las cosas en “peronistas”.



Como contrapartida, se creó el “rayo macrizador” con la misma impronta, la de convertir algo en macrista tras recibir los rayos del presidente.



Además, pueden descargarse otras con distintas expresiones de los miembros del Gobierno y hasta de la expresidenta Cristina Kirchner saludando a Macri con un beso. Tiene un sector para “convencer a amigos indecisos”, que es el objetivo primordial de la aplicación.



“Si bien los indecisos son pocos (4%), van a ser importantes porque van a influir en la diferencia que haya entre la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner contra Macri y (Miguel Ángel) Pichetto, que hasta ahora es de 1,5%”, comentó a Reuters el analista político Jorge Giacobbe.



Cristina pidió permiso a la Justicia para viajar a cuba Cristina Kirchner solicitó permiso a la Justicia para viajar a Cuba luego de las primarias del domingo. Fuentes judiciales indicaron que la exjefa de Estado pidió autorización para ausentarse entre el 22 y el 30 de este mes. Cristina ya ha viajado tres veces este año a Cuba, la última en julio pasado, para visitar a su hija Florencia Kirchner, que recibe un tratamiento de salud en ese país. La solicitud fue presentada por su defensa ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF), que juzga a la expresidenta por supuestas irregularidades en la concesión de obras públicas viales en la provincia sureña de Santa Cruz durante su gestión. Desde el 21 de mayo pasado, el TOF 2 acoge cada lunes las audiencias del proceso en el que se acusa a Cristina de presunta asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública durante su mandato. La expresidenta solicitó autorización para viajar en un período anterior a la rueda de declaraciones indagatorias en el juicio, que se prevé comenzará en septiembre.