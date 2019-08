Macri apela a política de shock por la turbulencia cambiaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Otra jornada de mucho nerviosismo en Argentina, en la que todas las miradas se posaron en las pizarras de las casas de cambio y los oídos se afinaban para saber qué decían las calificadoras de riesgo, que tienen ese poder de colocar a un país en posición de pelear el ascenso o mandarlo directamente a la divisional D, de default.

La jornada se cerró con el anuncio de una estrategia que comenzará a aplicarse el lunes. “Vuelve la política de shock para frenar el dólar. La falta de resultados terminó por convencer al presidente Mauricio Macri de apostar por una receta que ya le dio resultados en el pasado, aunque por un período muy corto: desde el lunes el Banco Central (BC) intervendrá de forma ‘agresiva’ para intentar estabilizar a la divisa norteamericana”, informó anoche el diario La Nación.



“Vamos a poner toda la carne al asador desde el lunes”, graficaron fuentes oficiales al diario bonaerense, a menos de dos meses de las elecciones del 27 de octubre.



Parte de esta estrategia comenzó a aplicarse ayer viernes. Los bancos argentinos tendrán que contar con una autorización del BC para remitir sus utilidades al exterior, con el fin de garantizar la liquidez.



La nueva normativa se difundió al cierre de una semana de turbulencias financieras, luego de que el gobierno anunciara este miércoles que buscaría postergar los vencimientos de pagos de la deuda.



En solo tres semanas, Argentina ha perdido algo más de 10.000 millones de dólares de reservas, que rondan los 56.000 millones de dólares, una sangría que en parte se explica por las divisas volcadas por el BC al mercado para tratar de estabilizar el tipo de cambio.

El BC aclaró una vez difundida la comunicación que la medida “garantiza que se mantenga la liquidez del sistema, para que los depositantes puedan hacerse de la liquidez que demanden”, informó la agencia estatal Télam. Además, puntualizaron que dicha iniciativa solo se aplicará “a las entidades financieras” y “no otro tipo de empresa”.



Este miércoles el gobierno anunció varias medidas para extender el plazo de la deuda a corto, medio y largo plazo para disponer de reservas suficientes y garantizar la estabilidad cambiaria.

Pero el nerviosismo siguió. La calificadora de riesgo Standard and Poor’s, que el jueves había colocado a Argentina en “default selectivo”, ayer viernes corrigió la nota y ubicó al país en CCC-/C, es decir con un alto riesgo de impago. “La situación de Argentina es de elevada complejidad. Lo que está muy difícil es la capacidad de pago y claramente el período electoral tan largo no ayudó a esta situación”, expresó a Radio con Vos el gerente analítico de S&P para América Latina, Sebastián Briozzo.



Por su parte, la calificadora Fitch rebajó también ayer viernes las notas del país a “default restringido” en moneda local y extranjera, tras la decisión del gobierno de extender el plazo de pago de algunas de sus obligaciones. “Fitch entiende que esta extensión de vencimiento se ha impuesto a los instrumentos que vencen el 30 de agosto, y se aplicaría a los siguientes vencimientos en las próximas semanas”, dijo el comunicado de la agencia.



También la calificadora Moody’s bajó la calificación de argentina a “Caa2” y la colocó en revisión, debido a la pérdida que pueden esperar los inversionistas en caso de una reprogramación de vencimiento.



En este contexto, las declaraciones del candidato opositor Alberto Fernández, favorito para ganar las elecciones, abonaron el nerviosismo. En una entrevista con The Wall Street Journal, Fernández dijo que “Argentina está en un default virtual y escondido”.

En tanto, el directorio ejecutivo del FMI fue informado ayer viernes sobre la situación en Argentina por la misión del organismo que visitó el país esta semana en el marco del préstamo récord de unos 57.000 millones de dólares que acordó con el gobierno de Macri.



El FMI ha desembolsado unos 44.100 millones de dólares del préstamo, y la próxima transferencia, por unos 5.400 millones de dólares, es esperada para mediados de septiembre. Los primeros vencimientos del préstamo están previstos para 2021.



La misión del FMI estuvo del 24 al 28 de agosto en Argentina, donde se reunió con el ministro Lacunza y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, así como con Fernández y miembros de su equipo económico.

“El Fondo seguirá al lado de la Argentina en estos momentos desafiantes”, dijo el portavoz del FMI, Gerry Rice, al informar el miércoles sobre el regreso del equipo a Washington.



“El personal (del FMI) entiende que las autoridades han tomado estos pasos importantes para hacer frente a las necesidades de liquidez y para salvaguardar las reservas”, señaló Rice en un comunicado. (En base a La Nación, AFP, EFE y Reuters).

La reacción de los mercados. Peso vs. dólar: el peso argentino se depreció 7,05% al cabo de una turbulenta semana en la que el gobierno de Argentina no consiguió reconquistar la confianza de los mercados. El viernes 23 la moneda argentina se había depreciado 1,64% y terminó la semana con un tipo de cambio de 61,55 pesos por dólar.



Riesgo país: el riesgo país de Argentina volvió a subir ayer como respuesta al recorte temporario de la calificación de S&P, luego de que el país decidiera extender los vencimientos de su deuda. El índice de la banca JP Morgan trepaba 261 unidades, a 2.533 puntos básicos, manteniendo su nivel más alto desde 2005.



La bolsa: el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires cerró con una subida del 2,60%. Al concluir la jornada, el Merval se ubicó en las 24.608,56 unidades, mientras que el S&P BYMA Índice General cerró en 1.061.574,27 puntos, con un aumento del 2,29 %. El volumen de negocios totalizó unos 18,6 millones de dólares.

Fernández: “Argentina está en un default virtual y escondido” En una entrevista con The Wall Street Journal, el candidato opositor Alberto Fernández se refirió a las medidas que implementó el gobierno argentino para reperfilar la deuda. “Argentina está en un default virtual y escondido”, afirmó. “No hay nadie en este momento tomando deuda argentina, ni nadie que pueda pagarla”, completó el favorito para ganar las elecciones del 27 de octubre. Fernández responsabilizó a la gestión de Mauricio Macri y al FMI por la crisis económica.



Además, dijo que no apoyará las medidas de emergencia que el gobierno impulsó para contener la creciente volatilidad económica. Fernández responsabilizó al FMI por la crisis y dijo que el contexto actual es un “déjà-vu” de 2001, cuando la Argentina enfrentó una de las crisis más graves de su historia. “El gobierno de Macri causó un daño similar al que la Argentina sufrió en 2001: un default de la deuda, falta de reservas para contener el dólar, una fuerte devaluación y un incremento en la pobreza”, apuntó Fernández.



“Lo que quiero que entienda el FMI es que son culpables de esta situación”, aseguró. “Fue un acto de complicidad con el gobierno de Macri. Fue la campaña de reelección más costosa de toda la humanidad, y ellos le prestaron dinero a un gastador compulsivo”, agregó. “Para revertir este ciclo, hay que lanzar un plan para alentar el consumo, y no le voy a pedir permiso al FMI para hacerlo”, dijo. (La Nación, GDA)

Cristina regresó de Cuba La expresidenta y compañera de fórmula de Alberto Fernández en el Frente de Todos, Cristina Kirchner, volvió de Cuba después de visitar a su hija Florencia, quien recibe tratamiento médico en La Habana, y hoy sábado estará en la ciudad de La Plata para presentar su libro Sinceramente. La senadora llegó ayer viernes, luego de permanecer durante ocho días en Cuba para acompañar a su hija, según confirmaron a Télam fuentes de su entorno. Su primera actividad pública tras su regreso será hoy a las 17 cuando presente su libro en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. La última aparición pública de Cristina fue el 11 de agosto tras conocerse los resultados del escrutinio provisorio de las PASO.

Iglesia: emergencia alimentaria La Iglesia pidió al gobierno argentino que disponga las medidas necesarias para declarar la emergencia alimentaria y nutricional. El reclamo llegó a través de la Comisión de Pastoral Social, que encabeza el obispo Jorge Lugones, en medio de la crisis suscitada tras las PASO. “Ante el severo aumento de la indigencia, la pobreza, la desocupación y el aumento indiscriminado del precio de los alimentos de la canasta básica, nos encontramos en una situación de emergencia alimentaria y nutricional, que afecta esencialmente a los más vulnerables, en especial a los pequeños”, advirtió ayer viernes el equipo de Pastoral Social. La pobreza abarca el 32% de la población, y el desempleo alcanzó el 10,1% en el primer trimestre de 2019.