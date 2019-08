Macri habló con Alberto Fernández: "Se comprometió a colaborar en todo lo posible"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un contacto entre el presidente argentino Mauricio Macri y Alberto Fernández, candidato a presidente por el bloque Frente de Todos y ganador de las elecciones primarias, parecía que no iba a suceder tras un frustrado intento de encuentro. Pero finalmente conversaron por teléfono, según informó Macri en su cuenta de Twitter.

El actual presidente describió el contacto como "una buena y larga charla telefónica" y agregó que Fernández "se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral, y la incertidumbre política que genera, afecte lo menos posible a la economía de los argentinos".

Además Macri reveló que el candidato kirchnerista "se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder", indicó el mandatario y agregó: "Quedamos en mantener una línea abierta directa entre los dos".



Un rato antes, Fernández relató que había recibido un mensaje por WhatsApp de Macri, pero que no le pudo contestar rápidamente porque estaba manejando y luego se fue a la Facultad de Derecho para dar una clase. Ahí, en un breve contacto con la prensa luego de salir de la Universidad de Buenos Aires, Fernández dijo: "Me mandó un mensaje escrito que quería hablar y obviamente que le voy a contestar".

Y aclaró: "No le clavé el visto, lo vi cuando venía manejando y estaba solo en el auto, por eso no podía hablar. Yo, encantado de hablar con el presidente teniendo en cuenta que debe entender que los resortes están en sus manos, no en las mías. Si tiene sentido, me reuniría con él. No sé si tiene mucho sentido. Sí creo que tiene sentido que hablemos y que todos los argentinos sientan tranquilidad que es lo que todos queremos. No creo que necesite mi ayuda. No lo puedo ayudar en nada".

Un intento de encuentro que no prosperó

En una conferencia brindada en la mañana del miércoles, Macri había tendido un lazo para una posible reunión con los candidatos de otros partidos políticos. "En estas últimas 48 horas quedó claro que la incertidumbre política ha generado mucho daño. Hablé con algunos candidatos e insistiré con los que no pude hablar. Quiero reunirme con ellos, que transmitan tranquilidad en el proceso electoral", dijo.

Poco después, en una entrevista con el medio El Destape Web, Fernández descartó la idea de un encuentro: "El presidente lo que no entiende es que no tiene mucho sentido. Porque yo llego, le digo esto (sus críticas) y ¿para qué sirvió la reunión? Lo que tiene que hacer es gobernar y yo lo voy a ayudar a que gobierne hasta el último día", respondió y agregó: "No tiene sentido porque si el presidente espera que yo me ponga de acuerdo va a ser muy difícil porque yo concibo otro país",.