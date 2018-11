Macri afín a ir por la reelección: "Estoy listo para continuar"

El presidente Mauricio Macri siente que lo peor de la crisis económica ha pasado, o por lo menos que "por suerte vamos saliendo lentamente" de aquel "nivel de incertidumbre" en el que el país ingresó en abril pasado.

Con ese ánimo, el Presidente volvió a mostrarse "listo" para competir en las elecciones presidenciales de octubre próximo, en las que buscará la reelección. "No me gusta hablar cuando estamos trabajando todos los días en un momento en el que estamos, poniendo el hombro. Pero estoy listo para continuar si los argentinos creen que este camino de cambio vale la

pena, estoy convencido de que es el único posible", dijo el Presidente en una charla telefónica con radio Vega de Catamarca, previo a la reunión de gabinete que encabezó en la Casa Rosada.



Durante más de veinte minutos, el Presidente se mostró optimista en lo que hace a la inminente aprobación del Presupuesto por parte del Senado, elogió la actitud de los socios radicales durante lo peor del vendaval financiero y no pudo evitar un comentario más con tono de hincha sobre el superclásico Boca-River que comenzará a jugarse el sábado

que viene.



"Estamos entendiendo todos que no podemos vivir de prestado, recibimos un presupuesto con un agujero importante, se cortó el crédito para la región (.). Necesitamos que cada provincia, intendencia y el país tengan un presupuesto equilibrado. No puede ser que siga el clientelismo, y la corrupción explica muy bien la pobreza que hay en el país", dijo

Macri.

Sobre las críticas y el pedido de mayor participación de la UCR , Macri se mostró comprensivo. "Bienvenidos, en este espacio de trabajo que hemos generado en Cambiemos, estamos más consolidados que nunca a pesar de los problemas que hemos tenido que enfrentar. Esto se mantuvo unido, estamos defendiendo juntos el Presupuesto. Siento que el radicalismo

tiene un buen rol", dijo Macri.



Luego de confirmar, para sorpresa de la propia Cancillería, su viaje oficial a la India para fines de enero, Macri contestó a quienes lo criticaron por referirse al director técnico de River, Marcelo Gallardo , como "culón", en un encuentro con empleados de un laboratorio.



"Nadie se puede molestar, lo más lindo que existe entre Boca River es la rivalidad, parte de esa lógica, que no puede pasar a nivel de violencia, porque ahí es donde se pierde todo. ¿Que haríamos los hinchas de Boca sin los de River, y viceversa?" concedió, aunque al rato volvió a tomar partido por el club que presidió entre 1995 y 2007. "Me tengo fe, tenemos un buen

equipo, un buen entrenador. Va a estar parejo", afirmó. "Amo este país, si ustedes no aflojan, yo no voy a aflojar", finalizó, con neto tono de campaña.