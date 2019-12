Machu Picchu: deslizamiento de piedras ocasiona daños a tren turístico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un vagón del tren turístico ‘Expedition’, de la empresa PeruRail, operador del servicio de pasajeros en la ruta Cusco-Machu Picchu, fue afectado por el deslizamiento de piedras en uno de los tramos. El incidente ocurrió la mañana de este viernes, en el sector denominado Quebrada Pomatales, ubicado en el distrito de Ollantaytambo.

[HACE INSTANTES] Rocas cayeron sobre vagones de tren en el Cusco ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/APapMXk975 — Canal N (@canalN_) December 6, 2019

De acuerdo con Canal N, el derrumbe se reportó cuando el tren de pasajeros circulaba por el tramo Cusco-Pacha. No se reportó ningún herido, dijo el citado medio.



Las piedras dañaron la parte superior y lateral de un solo vagón, y hubo daños en el mobiliario.



La dirección regional de Turismo del Cusco informó que la operación del servicio del tren con destino a Machu Picchu se realiza con normalidad, luego de que se procediera con el retiro del vagón impactado por las piedras.



La empresa concesionaria PeruRail informó al diario Correo que los deslizamientos de piedras en la zona ocurren entre los meses de enero y marzo, motivo por el cual los trenes no operan por esa ruta durante esa época del año. Explicaron que durante diciembre no se prevén estos incidentes.