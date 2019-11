Lula: "Tenemos que pedirle a Dios que Martínez gane en Uruguay"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, un día después de salir de prisión, dijo que hay que rezar para que el candidato del Frente Amplio Daniel Martínez gane las elecciones en Uruguay y reclamó que su país siga los ejemplos de Argentina y Chile frente al "neoliberalismo".

"Tenemos que pedirle a Dios que Martínez gane en Uruguay", dijo Lula en su primer acto de masas desde que dejó la prisión en que estuvo desde abril de 2018 condenado por corrupción. Y seguido añadió que hay "que ser solidarios con el pueblo de Venezuela", aunque sin mencionar al gobernante Nicolás Maduro, a quien ha apoyado desde su llegada al poder.



"Vieron en Argentina, que el compañero Alberto (Fernández) y la compañera Cristina (Fernández) le dieron una zurra a (Mauricio) Macri y ganaron las elecciones", declaró Lula.



También aseguró que "Chile es el modelo" que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, "quiere construir" y dijo que "por eso los chilenos están en la calle" y protestan a diario desde hace semanas, "en combate contra el neoliberalismo".



Asimismo, citó las protestas que, en sentido contrario, ocurren en Bolivia, donde miles de personas han tomado las calles de La Paz y otras ciudades para exigir la renuncia del presidente Evo Morales, por un supuesto fraude en las recientes elecciones.



"El compañero Evo ganó las elecciones, hizo el mejor Gobierno desde que Bolivia fue fundada, creó políticas sociales y fue elegido otra vez, pero la derecha no acepta el resultado", aseguró Lula en un acto celebrado en Sao Bernardo do Campo, ciudad vecina a Sao Paulo en la comenzó su vida política en la década de 1970.



Lula también reservó alguna crítica para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien dijo que se debe "ocupar de su país", pues "no ha sido elegido para ser el 'sheriff' del mundo".



En alusión a Trump, también aseguró que está entre aquellos que, hace tres décadas, "celebraron la caída del muro de Berlín y hoy quieren construir muros en la frontera con México".



Antes del acto, el expresidente brasileño ya se había expresado en términos similares, pero en un mensaje que envió a una reunión del Grupo de Puebla, que se celebra en Buenos Aires y congrega a líderes progresistas de una docena de países.



"Estando libre, estoy con muchas ganas de volver, tengo un objetivo en la idea de construir una integración latinoamericana muy fuerte, aún continúo con el sueño de construir nuestra gran Latinoamérica", afirmó Lula en su mensaje.