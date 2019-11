Los lujos de Bill Gates, convertido de nuevo en la persona más rica del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bill Gates, creador de Microsoft, retomó el primer lugar como la persona más rica del mundo, título que ostentaba Jeff Bezos, fundador de Amazon, desde casi dos años atrás, de acuerdo a un ranking elaborado por Bloomberg y divulgado días atrás.

Según portales especializados como Dinero, el ascenso del valor de las acciones de Microsoft le valió a Gates para sumar otras cifras a su ya de por sí enorme fortuna. Aunque se lo conoce como un hombre reservado, Gates no deja de disfrutar de lujos que puede darse a raíz de sus éxitos en el ámbito empresarial.

Donaciones



Una de las particularidades de la fortuna de Bill Gates es la enorme cantidad de dinero que dona por medio de su fundación. Según Business Insider, el creador de Microsoft ha donado alrededor de US$ 36 mil millones a diversas causas benéficas relacionadas, principalmente, con las investigaciones médicas.

Recientemente donó US$ 30 millones para el Diagnostic Acelerator, un fondo que busca la detección temprana e investigación del Alzhéimer.



Desde que se convirtió en multimillonario con 31 años, Gates ha viajado alrededor del mundo junto con su esposa, Melinda Gates, con el fin de reconocer y colaborar para solventar las diversas necesidades de algunas poblaciones.



Avión privado



Como casi todas las personas con grandes ingresos, el magnate compró un avión privado en el cual se desplaza junto con su familia. El modelo, según medios especializados, es el Bombardier BD-700 Global Express, que tiene un costo aproximado de US$ 40 millones. La nave tiene capacidad para 19 personas.



Xanadu 2.0, su vivienda familiar



De su vivienda se han dicho muchas cosas, lo cierto es que se trata de una gran mansión en Medina, zona de Washington (Estados Unidos) que tiene poco más de 6.000 metros cuadrados.

Dice 'Business Insider' que Gates compró la propiedad en 1988 (dos años después de consolidar su primer 'pico' de fortuna) por US$ 2 millones, y que se gastó otros US$ 63 millones en la construcción completa. Según el portal, la casa, al día de hoy, tiene un valor aproximado de US$ 135 millones.



Esta propiedad fue denominada como Xanadu 2.0 y actualmente Gates reside allí con su esposa Melinda y sus hijos Jennifer, Rory y Phoebe.



La mansión alberga colecciones de todo tipo: literatura, pintura y vehículos; esto último debido a que, según contó el magnate en diversas entrevistas, se considera un apasionado por la velocidad. Además de ello, según señala "Business Insider", Gates compra arena importada de la isla Santa Lucía para regar alrededor de la costa de su mansión.



Sus automóviles



En una entrevista con Ellen DeGeneres, Gates confesó que su primer gran auto fue un superdeportivo Porsche 911, el cual fue subastado por casi US$ 80.000.

Su pasión por los vehículos no se detiene ahí, pues en Xanadu 2.0 tiene 23 garajes para sus automóviles, entre los cuales sobresale un Porsche 959 que en algunas ocasiones ha sido considerado como su consentido.



Dos joyas artísticas invaluables



En cuanto a literatura y pintura, Bill Gates tiene dos joyas 'invaluables' en su casa. Una es un manuscrito de Leonardo Da Vinci adquirido durante una subasta en 1994; pagó más de US$ 30 millones.

Tiene en la sala de su mansión una pintura del artista Winslow Homer que adquirió en 1988 a cambio de US$ 36 millones.



Inmobiliaria y hoteles



Gates posee una firma inmobiliaria llamada Cascade y mediante esta ha logrado participación en multimillonarios proyectos de construcción. Tiene participación parcial en la propiedad del Charles Hotel de Massachusetts y en 2013, junto con otros inversionistas, adquirió el Ritz-Carlton de San Francisco por US$ 161 millones; además, según 'Business Insider', posee casi la mitad de la cadena hotelera Four Seasons Holding.



Otros lujos



Gates se ha empeñado en tener experiencias memorables, aunque costosas: viajó con su familia por el Mediterráneo a bordo de Serene, un superyate de 133 metros que alquiló pagando US$ 5 millones semanales. También, al considerarse un aficionado al tenis, no perdió la oportunidad de disputar un encuentro amistoso con Roger Federer.

Es, además, un conferencista de cabecera en asuntos tecnológicos y ha visitado gran cantidad de países ya sea por negocios o por placer.

Ranchos en California y Florida



Ha adquirido terrenos de relajación en California y Florida, lo que le ha permitido construir ranchos para el disfrute de sus hijos, y una de las que más goza de estos espacios es Jennifer, su hija mayor, considerada como una gran jinete.

Generalmente, estos ranchos son construidos con pistas de entrenamientos y graneros de todo tipo, lo que permite consolidar zonas propias de entrenamiento.