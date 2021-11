Lluvia de billetes: un camión perdió varios miles de dólares en una ruta de EE. UU.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un camión blindado perdió varios fajos de dinero en efectivo en una autopista de California, Estados Unidos, este viernes, lo que provocó escenas de locura cuando los conductores se detuvieron y bajaron de sus autos para recoger los billetes.

Sin embargo, los conductores que esperaban llenarse los bolsillos con un dinero extra antes del Día de Acción de Gracias están el punto de mira. La policía actuó y detuvo a dos personas en el lugar.



"Hay muchas pruebas de video de personas robando el dinero de la autopista, recogiéndolo", dijo el sargento de la Patrulla de Carreteras de California, Curtis Martin, en una conferencia de prensa.

Los miles de dólares que cayeron al asfalto pertenecen a un banco y las autoridades han pedido a quien tenga algún billete que lo devuelva en comisaría.



Todo comenzó cuando una puerta del camión blindado se abrió cerca de San Diego, en la Interestatal 5, una autovía que va desde la frontera mexicana de California hasta Canadá.



En un video publicado en redes sociales se ve a conductores corriendo por la calzada, recogiendo dinero en efectivo e incluso lanzando puñados de billetes verdes al aire en señal de celebración.



"¿Habías visto esto antes? ¿Qué harías tú?", publicó @demibagby en Instagram.



No obstante, la policía advirtió que las mismas imágenes se utilizarán para localizar a quien no devuelva el dinero. "Es mejor que hagan la política de honestidad que esperar a que los localicemos y llamemos a su puerta", dijo Martin.



Las dos detenciones se produjeron después de que un hombre y una mujer que corrían para recoger el dinero no alcanzaron a huir en sus autos.