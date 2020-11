Llegó el día de una elección con eco mundial: EE.UU. vota entre Donald Trump y Joe Biden

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llegó el día. Estados Unidos define hoy martes quién será su presidente por los próximos cuatro años, luego de una de las campañas más crispadas de la historia de la mayor potencia del mundo.

Desde hace meses las encuestas de intención de voto le dan ventaja a nivel nacional al candidato demócrata Joe Biden, pero el presidente republicano Donald Trump afirma que, al igual que en 2016, obtendrá la reelección.

Según el promedio de encuestas de RealClearPolitics, Biden tiene una intención de voto de 50,7%, una ventaja de 6,8 puntos sobre Trump (43,9%).



Esta ventaja se ha mantenido en los últimos meses y en algunos momentos ha sido de hasta casi diez puntos.

Esta diferencia representa más del doble de la que contaba la candidata demócrata Hillary Clinton en 2016 en la víspera de la votación. Entonces, los sondeos estaban más ajustados con respecto al voto popular, donde finalmente se impuso Hillary Clinton por más de 3 millones de votos.



Pero para llegar a la Casa Blanca no basta con ser el más votado. A presidente se llega ganando la mayoría de los grandes electores por estado. Esto hace que se concentre la atención en un puñado de estados que pasan de un partido a otro en cada ciclo electoral.



Biden adelanta a Trump en los sondeos en Michigan (+5,1 puntos) y Wisconsin (+6,6), dos estados del norte donde el presidente se impuso sorpresivamente hace cuatro años.



En Pensilvania, otro de los estados considerados clave, la ventaja de Biden es ligeramente inferior, de 2,9 puntos, cerca del margen de error.

En los estados del sur, las intenciones de voto están más disputadas. Florida, que Trump debe conservar si quiere seguir en la Casa Blanca, están cabeza a cabeza, con 1,7 puntos de ventaja para Biden, según Real Clear Politics.



En tanto, el último sondeo del diario The New York Times/Siena da a Biden tres puntos por delante de Trump en Florida, pero la encuesta de Washington Post/ABC News, da la ventaja al republicano por dos puntos.



En Arizona la situación se repite con una ventaja de un punto para Biden. En Carolina del Norte, la tendencia se invierte y da una ligera ventaja de 0,5 puntos para Trump.



Otros portales especializados como FiveThirtyEight, calculan los promedios con otras fórmulas y dan un resultado notablemente más favorable para el demócrata.



En Estados Unidos no existe veda electoral, por lo cual ayer lunes Trump y Biden siguieron haciendo campaña.

Trump continuó lanzando ataques contra la votación por correo, sugiriendo que llamará a sus abogados si los estados todavía están contando los votos después de hoy.



Su subdirector de campaña, Justin Clark, dijo que combatirán cualquier intento demócrata de “subvertir los plazos estatales para recibir y contar las papeletas”.

En respuesta, la directora de campaña de Biden, Jennifer O’Malley Dillon, recordó que los estados necesitaron tiempo después de la noche de las elecciones para terminar de contar los votos en 2016. “Bajo ningún escenario Donald Trump será declarado vencedor la noche de las elecciones”, dijo.



Si no gana, Trump sería el primer presidente en ejercicio en perder la reelección desde el republicano George H.W. Bush en 1992.

La elección ya ha provocado una ola de litigios sin precedentes sobre si se deben ajustar las reglas electorales a la luz de la pandemia de COVID-19. Un juez federal en Texas rechazó una propuesta republicana para descartar alrededor de 127.000 votos emitidos en un área de Houston de tendencia demócrata.

En un mitin en Scranton, en Pensilvania, Trump recordó a una multitud entusiasta que ganó en ese estado en 2016 a pesar de que las encuestas sugerían que perdería y advirtió que el plan de los funcionarios electorales de contar las papeletas hasta tres días después del día de las elecciones era una “situación peligrosa”.

“Tienes que tener una fecha. No puedes extender las fechas”, sostuvo.

Después de visitar Carolina del Norte y Pensilvania, Trump se dirigió a Wisconsin y Michigan. Como lo ha hecho durante meses, el presidente se dirigió a grandes multitudes, donde muchos asistentes evitaron las mascarillas y el distanciamiento social a pesar de la pandemia de COVID-19.



Por su parte, en la ciudad de Monaca, también en Pensilvania, Biden hizo hincapié en lo que está en juego en estas elecciones. “Lo que suceda mañana (por hoy martes) determinará cómo será este país durante generaciones”, destacó.

Más de 95 millones de estadounidenses habían emitido sus votos hasta ayer lunes, según un recuento del Proyecto de Elecciones de la Universidad de Florida, un presagio de lo que se espera sea la mayor participación en los tiempos modernos.



Este número es el 70% de la participación total de votantes para las elecciones de 2016 y representa aproximadamente el 40% de todos los habilitados para votar.



Ese nivel sin precedentes de votación anticipada incluye 60 millones de papeletas por correo que podrían tardar días o semanas en contarse en algunos estados, lo que significa que es posible que no se declare un ganador en las horas posteriores al cierre de las urnas esta noche. Algunos estados, incluidos los clave Pensilvania y Wisconsin, no comienzan a procesar los votos por correo hasta el día de las elecciones, lo que demorará el proceso.