Llegan a 64 las muertes por incendio en Siberia

Al menos 64 personas, entre ellas nueve niños, murieron y decenas seguían desaparecidas ayer lunes tras el incendio que arrasó un centro comercial en la ciudad rusa de Kemerovo, en Siberia. Los servicios de emergencia y los bomberos continuaban buscando víctimas entre los escombros del centro comercial de 1.500 m2, cuyo techo se derrumbó. Al menos nueve niños figuran entre las víctimas.



Las autoridades locales, que anunciaron tres días de duelo, afirmaron haber encontrado “numerosas violaciones” de las normas de seguridad en el centro comercial, entre ellas la ausencia de señalización en caso de incendio y las salidas de emergencia cerradas en el cine donde se declaró el fuego.



“La cuestión es la siguiente ¿por qué las puertas estaban cerradas?”, se indignó el vicegobernador de la región, Vladimir Chernov, citado por la agencia TASS.

Las autoridades rusas que investigan el incendio dijeron que un guardia de seguridad había desactivado el sistema de alarmas y que las salidas fueron bloqueadas.



La tragedia ha provocado un profundo enojo en Kemerovo, una región productora de carbón situada a unos 3.600 kilómetros al este de Moscú.



El Kremlin publicó un comunicado diciendo que el presidente Vladimir Putin “expresó sus profundas condolencias a los familiares de quienes perecieron”.



“Se produjeron graves violaciones (de la ley) cuando se construyó el centro comercial y cuando estaba operando. Las salidas de emergencia por incendios fueron bloqueadas”, dijo Svetlana Petrenko, portavoz de la comisión investigadora que se encarga de los delitos graves, en un comunicado.

El incendio comenzó hacia las 11.00 GMT del domingo (las 8 de la mañana en Uruguay) en el tercer y último piso del centro comercial situado en la avenida Lenin, en el centro de Kemerovo.



El comité de investigación ruso anunció la apertura de una investigación criminal y la detención de cuatro personas, entre ellas el arrendatario del local donde se declaró el incendio y el director de la sociedad gerente del centro comercial.



La televisión rusa difundió imágenes que mostraban espesas nubes de humo que salían de las ventanas del edificio varias horas después del comienzo del incendio, que fue dominado cinco horas después de iniciado. Pero ayer lunes por la mañana comenzó a salir de nuevo humo, provocando que los bomberos volvieran a activar las mangas de agua.

El centro comercial que incluía varias salas de cine y restaurantes y un sauna estaba lleno de gente el domingo.



El incendio causó daños por unos 3.000 millones de rublos (unos 42,6 millones de euros).



“La causa del incendio es la negligencia. El no respeto de las normas es la causa catastrófica de la desgracia que vemos hoy”, declaró Anna Kuznetsova, delegada ante el Kremlin para los Derechos Infantiles.



Testigos explicaron a la televisión que no se escucharon alarmas de incendio. “No hubo ningún anuncio, la gente comenzó a correr hacia la salida. Luego hubo un olor a quemado. Nos dimos cuenta que no era un ejercicio”, declaró una mujer a la televisión Rossia 24.

El incendio, según los primeros elementos de la investigación, se inició en una sala de cine y destruyó más de 1.000 metros cuadrados del centro comercial, indicaron los medios rusos.



Este incendio es uno de los más mortíferos ocurridos en los últimos diez años en Rusia. El 5 de diciembre de 2009 murieron 156 personas en el incendio de una discoteca en Perm, en los Urales. El 21 de marzo de ese mismo año, 63 personas perecieron en el incendio de una residencia de ancianos en Kamychevatskaia.