El llamado de unidad de Gabriel Boric: “Necesito a todos, al gobierno y oposición”

El izquierdista Gabriel Boric (36) asumió ayer la presidencia de Chile recordando al exmandatario Salvador Allende y parte de su último mensaje antes de suicidarse durante el golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973.

“Como pronosticara hace casi 50 año Salvador Allende, estamos de nuevo compatriotas abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre y la mujer libre para construir una sociedad mejor. Seguimos. ¡Viva Chile!”, dijo Boric para cerrar su comparecencia ante una multitud.



Sus seguidores se habían congregado horas antes frente al Palacio de la Moneda, la sede del Ejecutivo en Santiago, para recibir a Boric como una superestrella.



“El pueblo de Chile nos juzgará por nuestra obras y no por nuestras palabras”, destacó el nuevo presidente.

Boric apeló a la unidad entre fuerzas políticas. “Nos vamos a necesitar todos, gobierno y oposición”.



La jornada cerró igual que empezó, llena de simbolismos, saltos de protocolo y cercanía ciudadana. Boric comenzó su gobierno rompiendo los estándares vistos hasta el momento en la democracia chilena con la idea de cambiar el rumbo del país.



“Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí prometo”, dijo Boric en la mañana en la sede del Congreso, en Valparaíso, a 120 km de Santiago.



Posteriormente levantó el puño izquierdo y firmó, tras un gran suspiro, su cargo como máxima autoridad del país sin esconder su emoción por asumir con un “gran sentido de la responsabilidad y el deber ante el pueblo”, dijo en su discurso final en Santiago, también emocionado, donde llegó en un auto que por primera vez era conducido por una mujer miembro de la Policía.

Junto a sus ministras (14) y ministros (10), Boric asumió para hacer frente a un país en uno de los momentos más desafiantes desde que terminó la dictadura de Pinochet, en 1990.



El exlíder estudiantil recibió la banda presidencial junto a su antecesor Sebastián Piñera, quien terminó su segundo mandato como parte de un ciclo político que trajo progreso pero también dejó una gran brecha de desigualdad que detonó masivas protestas en octubre de 2019.



Tras la ceremonia juraron ante el presidente Boric los ministros, empezando por Siches, médica de profesión, que será la primera mujer ministra del Interior.



Como Boric y Siches, Camila Vallejo y Giorgio Jackson son parte de la generación de estudiantes que lideraron las protestas que en 2011 reclamaron un mayor acceso a la educación gratuita y de calidad.

Boric pretende iniciar un camino hacia un Estado de bienestar al estilo de la socialdemocracia europea, para cumplir su palabra de convertir a Chile, donde el 1% de la población posee el 26% de la riqueza, en “la tumba” del neoliberalismo.



“Este es un gobierno que llega al poder en un clima político muy fragmentado, que no tiene mayoría parlamentaria y, por lo tanto, no tiene la posibilidad de hacer reformas muy radicales en el corto plazo”, señaló Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Chile.



El izquierdista chileno asume en medio de una crisis de credibilidad de la política, un recorte al gasto público de 22,5%, una desaceleración de la economía prevista para este año, una gran migración irregular y un conflicto histórico de tierras no resuelto entre el Estado y el pueblo mapuche.

El nuevo gobierno tendrá que dar respuesta a las demandas sociales por mejor salud, educación y jubilación, y reducir la desigualdad social.



Otro reto será aunar apoyos para la parte final del proceso constituyente que este año debe convocar un plebiscito para aprobar o rechazar una nueva Constitución para reemplazar a la heredada de la dictadura de Pinochet.



El ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, anunció su intención de hacer una primera subida del salario mínimo en 2022. Marcel explicó que buscará aumentar el salario mínimo de 350.000 (sobre 430 dólares) a 500.000 pesos (sobre 620 dólares) como “un compromiso para el horizonte de los cuatro años de Gobierno”.

Lacalle: “Una persona joven que seguramente tenga ideas jóvenes”



El presidente Luis Lacalle Pou asistió en Chile a la asunción de Gabriel Boric. Este miércoles, antes de viajar a Santiago, el mandatario dijo que buscará tener “la mejor relación posible” con el nuevo gobierno chileno por la importancia del Pacífico para Uruguay. Valoró que Boric es “una persona joven que seguramente tenga ideas jóvenes”.



Además de Lacalle Pou, asistieron a las ceremonia de asunción de Boric los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Perú, Pedro Castillo; el rey Felipe VI de España; el presidente Luis Arce de Bolivia; y la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, así como el precandidato colombiano Gustavo Petro.

Gabriel Boric y Luis Lacalle Pou. Foto: AFP.

Castillo se refirió a Boric como un “hermano”. “Que no solamente nos una la historia de nuestros pueblos, sino los compromisos y los desafíos y, en ese marco, queremos decirle que cuente con nuestro respaldo”, dijo Castillo.



Fernández reconoció tener “la mejor expectativa” ante la llegada de Boric al palacio presidencial La Moneda, lo que supone “un gran impulso” para América Latina. “Los chilenos hoy deben estar muy felices, porque han vivido momentos de mucha conmoción social y han resuelto la discusión respetando la institucionalidad y eso es un mérito (...) Habla bien de la calidad democrática del país”, agregó.



“Felicitamos al nuevo presidente Boric y al pueblo de Chile, con el que compartimos una larga historia de lucha y resistencia latinoamericana. Tenemos la certeza que su investidura permitirá fortalecer nuestros lazos de hermandad, creando más puentes de integración”, indicó por su parte en Twitter el gobernante boliviano, Luis Arce.