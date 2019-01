Llamado del Papa por 49 migrantes

El papa Francisco lanzó ayer domingo un “llamado urgente” a los dirigentes europeos para que acojan a 49 migrantes, entre ellos varios niños, bloqueados desde hace días a bordo de barcos de oenegés en el Mediterráneo.

“Desde hace varios días, 49 personas rescatadas en el Mediterráneo están a bordo de dos barcos de oenegés, a la espera de un puerto seguro donde desembarcar. Hago un llamado urgente a los dirigentes europeos para que demuestren solidaridad real con estas personas”, declaró el papa ante miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro con ocasión de la tradicional oración del Ángelus.



Estos migrantes están a bordo de dos navíos de las oenegés alemanas Sea-Watch y Sea Eye, muy cerca de las costas maltesas.



Italia y Malta confirmaron ayer domingo que no tenían ninguna intención de autorizar a atracar a estos navíos.



“En Italia, no entra nadie más. Esta es la línea y no cambiará”, afirmó el ministro del Interior, Matteo Salvini, y líder de la Liga (extrema derecha), en una entrevista con el diario Il Messaggero. “Los puertos italianos están y seguirán estando cerrados”, reiteró en Twitter.



El primer ministro maltés, Joseph Muscat, explicó por su parte que no quiere crear un “precedente” al autorizar el desembarco de estos migrantes, en una entrevista con Radio One en Malta. “Debemos encontrar un equilibrio entre el aspecto humano y la seguridad nacional”, subrayó.



La isla de Malta, cerca de las costas libias y con 450.000 habitantes, si abre sus puertos, teme convertirse en la principal puerta de entrada para los migrantes en Europa.