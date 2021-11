El líder de la marcha fallida del 15 de noviembre abandonó Cuba: “Me quebré”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Me quebré", reconoció ayer miércoles el dramaturgo Yunior García Aguilera, principal promotor de la fallida marcha del 15 de noviembre en Cuba, en su primera declaración desde España, a donde llegó sorpresivamente.

El opositor de 39 años explicó que le superaron “las horas sin dormir, el acoso, la falta de comunicación, las amenazas”, en referencia a la represión que sufrió en los días anteriores al 15N, en los que turbas de partidarios al régimen comunista en la isla llegaron a sitiar su vivienda en La Habana.

“Quizás no estaba preparado para eso”, afirmó García Aguilera desde una casa que le ha brindado una organización en España, en su intervención en directo a través de Youtube.



El opositor aseguró que la decisión de salir de Cuba fue exclusivamente suya y aclaró que había solicitado con antelación un visado para viajar a España después de recibir amenazas de cárcel de las autoridades cubanas.



El grupo Archipiélago había responsabilizado al régimen cubano de la desaparición de García, a quien se le había perdido la pista desde la mañana del martes.

Ese día, Archipiélago advirtió en redes sociales que se desconocía el paradero del dramaturgo y su esposa, la también activista Dayana Prieto, por lo que “los considera a ambos desaparecidos” y exigía “de forma urgente fe de vida”.



“Ha sido una decisión personal de él. Ha pedido un visado y se le ha dado. Obviamente, las autoridades cubanas no se han opuesto porque si no, no habría salido. De momento tiene un visado normal. No sabemos si querrá pedir asilo. Habrá que hablar con él para saber cuáles son sus planes”, señalaron fuentes del Ministerio español de Exteriores al diario El País de Madrid.

Para algunos de los representantes de la disidencia cubana en España, la llegada de García Aguilera es una “estrategia del Gobierno de (Pedro) Sánchez en complicidad con la dictadura de La Habana”, dijo en declaraciones a EFE Lázaro Mireles de la plataforma opositora cubana “Somos +”.



“Una estrategia que además estaba sentada hace muchísimo tiempo porque en Cuba tú no puedes ir a pedir un visado y tenerlo de un día para otro ni a las dos de la mañana, eso no funciona así”, aclaró Mireles.

"Ganó el terror".

García Aguilera dijo que intentaba entender a aquellos que dudan, tienen interrogantes y de sienten decepcionados. “No soy una máquina, soy una persona”, sentenció.



También criticó al régimen cubano y a sus partidarios, que reaccionaron con júbilo y burlas a la noticia de su marcha: “han celebrado mi salida como una victoria para ellos. Lo que ha ganado es el terror. Pero, ¿por cuánto tiempo puede ganar ese terror?”, declaró.



También recordó que en Cuba siguen encarcelados a miembros de su movimiento Archipiélago, como Daniela Rojo, y persiste la represión a disidentes, como en el caso de la curadora de arte Carolina Barrero, que lleva más de 200 días sometida a arresto domiciliario en La Habana.



García Aguilera llamó a “los cubanos de bien” a no dejarse ganar por la “rabia” al subrayar que “no se puede construir un país mejor lleno de rabia”.

El dramaturgo Yunior García Aguilera protesta contra el régimen cubano desde la ventana de su casa. Foto: AFP

“No voy a parar”, afirmó el dramaturgo, y agregó que sus ideas, principios y objetivos seguirían “intactos”, pese a los momentos “muy duros” que vivió.



También lamentó que Cuba sea un país “donde todo el mundo sospecha de todo el mundo”, y prometió ofrecer hoy jueves más detalles sobre su precipitada salida de la isla.

Acciones represivas.

Su viaje a España tuvo lugar después de la protesta convocada por el colectivo Archipiélago para exigir un cambio político en la isla, que finalmente no tuvo seguimiento.



El régimen cubano logró desactivar la marcha del lunes a través de amenazas de cárcel y actos de repudio (intimidaciones colectivas con gritos y escraches).



García Aguilera permaneció encerrado en su casa durante toda la jornada del lunes 15, después de sufrir el domingo varios actos de repudio en su domicilio, donde las turbas le amenazaron, le impidieron salir y taparon sus ventanas con una bandera cubana gigante.

Cubanos a favor del régimen intentan tapar con una bandera de Cuba la protesta del opositor Yunior García. Foto: AFP

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) informó ayer miércoles que ha documentado más de 400 acciones represivas para impedir las protestas disidentes convocadas el pasado lunes, y reclamó la liberación de los presos políticos y de conciencia.



En un comunicado difundido en Madrid, donde está su sede, la ONG consideró que el centro de atención en estos momentos debe estar en las víctimas del régimen cubano.



Entre esas acciones represivas desde el día 12 de noviembre, el OCDH asegura que se trata de casos de retención domiciliaria con vigilancia policial (122 ), citaciones a estaciones policiales (62), amenazas (50), detenciones (87), actos de repudio (14) y cortes de los servicios de internet (35). (Con información de AFP y EFE)