Líder chavista sugirió usar el trueque para fortalecer la moneda venezolana

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este lunes que una manera de fortalecer al bolívar, ante el creciente uso del dólar como moneda de pago, es "obligar" al uso de la moneda nacional en las transacciones o, en su defecto, acudir al trueque.

En rueda de prensa, Cabello llamó la atención a "lo que están haciendo con el dólar" y denunció que no solo se usa la moneda de Estados Unidos para fijar el valor de los bienes y servicios, sino que además se encarecen los precios en esa moneda lo que, a su juicio, no tiene justificación.



"Va a comprar algo ahorita, no, eso vale, te lo dicen así, cinco dólares hoy, (...) la semana que viene vale ocho", denunció y se preguntó "¿a cuenta de qué una inflación en el dólar?".

Para el líder chavista, la situación descrita demuestra "la guerra que hay contra nuestro país" y acusó a la oposición de "quererle hacer daño" al pueblo.



A consecuencia de la hiperinflación y de la pérdida de valor del bolívar frente al dólar, en el último año se ha incrementado el uso de la moneda estadounidense para tasar los bienes y servicios o como moneda de pago, pese a que en Venezuela desde 2003 existen restricciones legales al acceso a las divisas.

En junio, la firma Ecoanalítica calculó que en Venezuela 4 de cada 10 transacciones se pagan en dólares, ya sea en efectivo o por métodos electrónicos.



"Lo que nosotros debemos hacer es fortalecer nuestro bolívar, obligar a que las transacciones sean en bolívares o trueque", afirmó Cabello, al tiempo que admitió que el tema económico es "la batalla" que el chavismo tiene "pendiente".

Dijo que la llamada "guerra económica", concepto con el cual el oficialismo suele atribuir a la oposición el origen de la crisis, le ha hecho daño "a su propia gente".



Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, pero en el último lustro ha sufrido una profunda crisis económica y social.



Naciones Unidas estima que uno de cada cuatro venezolanos, requiere de asistencia humanitaria, una muestra de ello es que la semana pasada la ONU solicitó recursos para brindar asistencia hasta final de año a 2,6 millones de venezolanos.