Liberaron a 311 niños soldados en Sudán del Sur

La misión de la ONU para Sudán del Sur (Minuss) anunció la liberación de más de 300 niños soldados en el sur de este país devastado por la guerra desde diciembre de 2013, dos años después de su secesión de Sudán.



La liberación de estos 311 niños es la primera fase de un programa que prevé desmovilizar a 700 niños soldados en la región de Yambio, de los cuales 563 integran las tropas fieles al presidente Kiir y 137 las del ex vicepresidente Riek Machar.



"Los niños no deberían portar fusiles y matarse entre ellos, deberían jugar, aprender a divertirse con los amigos, protegidos y queridos por los adultos de su entorno", declaró el jefe de Minuss, David Shearer, citado en un comunicado.



Shearer indicó que 87 de los 311 liberados este miércoles son niñas, "las cuales probablemente han padecido sufrimientos, entre los cuales abusos sexuales (...) Es vital que reciban el apoyo que necesitan para reintegrarse a sus comunidades, y sean acogidas en sus hogares por familiares y amigos sin ser estigmatizadas".



La Minuss, que ha colaborado con Unicef, jefes religiosos y autoridades locales para negociar la liberación de los niños, subraya que el principal desafío ahora es lograr que éstos accedan a formaciones, empleos y a un apoyo financiero y emocional adecuados.



La Misión de la ONU también negocia la liberación de niños soldados en otras regiones, en particular en el este y norte del país.