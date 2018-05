La liberación de un violador en España desata indignación

La liberación de un violador serial a pesar de los informes advirtiendo del riesgo de reincidencia, generó ayer jueves estupor en España, todavía consternada por el caso de la pandilla La Manada que abusó de una joven.

Unas 200 personas se concentraron enfrente de la casa del violador en el barrio de la Verneda en Barcelona luciendo carteles con su cara. "Violadores a prisión", "ahora vamos nosotras por ti", gritaban.

Tras veinte años entre rejas, el agresor de 47 años había abandonado la cárcel de madrugada con la cara tapada.

Entre 1997 y 1998 sembró el miedo en numerosos barrios humildes de Barcelona amenazando a mujeres jóvenes con una navaja para que le practicaran felaciones.

La policía lo acusaba de unas 40 agresiones, pero la Justicia solo consiguió probar 15 consumadas y dos intentos.

Ahora asegura estar rehabilitado y lamentar el dolor causado. "Los programas (de rehabilitación) que hay contra la gente que cometió mi delito son efectivos si uno quiere [...] Yo lo he logrado", aseguró a los medios al salir de la cárcel. Igual la Fiscalía activó un protocolo especial tras recibir un informe de los servicios penitenciarios de un "riesgo moderado o alto de reincidencia".

"Tengo una hija de 14 años que va a la escuela de aquí al lado y no me hace nada de gracia que este hombre campe por aquí", aseguraba Carme Navarro, sindicalista de 51 años.

"Es un peligro para mí, para mi familia, para mis amigas", aseguró Marina Bonache, estudiante universitaria de 22 años y residente en la zona.

"Es un estado de indefensión total y más con la Justicia de este país. Si ahora pasa algo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Resistirnos y que nos hagan daño porque si no el juez no te cree?", protestaba en referencia a la polémica sentencia del caso de La Manada.

La excarcelación llega en pleno debate en España sobre las agresiones sexuales debido a la controvertida condena de La Manada, cinco hombres de entre 27 y 29 años acusados de violar en grupo a una joven de 18 durante las fiestas de San Fermín de Pamplona en 2016.

El tribunal los condenó a nueve años de prisión por "abuso sexual" en vez de "agresión sexual", la tipificación correspondiente a la violación que requiere del uso de la violencia y la intimidación, al entender que la víctima no se resistió a los abusos. Incluso, uno de los tres jueces del tribunal abogó por la absolución calificando los hechos, grabados en video por los procesados, como "actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo".

La sentencia generó indignación en la sociedad, especialmente entre los colectivos feministas que el 8 de marzo se lanzaron masivamente a las calles en España durante una huelga de mujeres.

Representantes de todos los partidos políticos mostraron su disconformidad con el veredicto y el gobierno planteó una reforma del Código Penal, mientras cientos de mujeres se solidarizaban con la víctima en las redes revelando los abusos sexuales sufridos con la etiqueta îcuéntalo.

Problema común.

Pero en el caso del violador de la Verneda, la abogada de las víctimas no culpabiliza al sistema judicial, sino a los servicios penitenciarios que fueron incapaces de rehabilitar al preso.

"Las víctimas sienten desazón, angustia, no quieren revivir esto", aseguró María José Varela. "Pero esas manifestaciones no nos llevan a ningún sitio", advirtió la abogada, asegurando que el violador ya "ha cumplido su castigo". "¿Qué sucede pues? Que cuando ha estado en la cárcel parece que no se ha rehabilitado. Algo está fallando", denuncia.

Agregó que en Cataluña todos los violadores múltiples han salido con el mismo informe de no rehabilitación, subrayando que el año anterior uno de estos condenados reincidió a los pocos meses.

Una situación similar se ha vivido en el norte de Francia, donde un hombre condenado por violación de una menor en 1996 fue detenido la noche del lunes al martes por haber violado y matado la semana anterior a una niña de 13 años cerca de Lille.