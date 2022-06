Leyó sobre la importancia de la propina y sorprendió a las empleadas de un restaurante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las empleadas de un restaurante de Irving, en Texas (Estados Unidos), recibieron US$100 de propina por parte de un cliente satisfecho y no pudieron ocultar su emoción ante la cantidad. Y es que para muchos trabajadores las propinas son una de sus principales fuentes de ingresos, así que no es para menos que las cocineras y meseras del establecimiento de comida mexicana Doña Lencha hayan expresado tanto entusiasmo.



Las mujeres decidieron inmortalizar ese momento y se sacaron algunas fotografías con el dinero que les habían dejado como agradecimiento.



Después, la dueña del lugar compartió para el portal Noticias 23 algunas de esas imágenes que dejaban ver sus expresiones faciales, luego de saber que un comensal quedó agradecido con su servicio.



Todo fue a raíz de una nota informativa que publicó el medio antes mencionado sobre la importancia de la propina que se le brinda a una persona que trabaja en servicio al cliente, sobre todo en restaurantes.



“Tras la nota sobre la importancia de la propina hacia el personal que labora en los restaurantes, un señor se presentó y nos dio US$100 para dividirlo entre las tres personas que laborábamos en ese momento”, dijo una de las trabajadoras a Noticias 23.



¿Cuándo dar propina y cuánto?

Carlos Guaman, asesor financiero, explicó al medio Univision algunos aspectos a tomar en cuenta al momento de dar la propina, sobre todo porque en algunos negocios los trabajadores no son bien remunerados y se espera que los clientes les den propinas para solventar su sueldo convencional.



Guaman aclaró que aunque no es ley, en muchos casos sí sería necesario: “Es una práctica normal ahora para los dueños de negocios, porque no le están pagando mucho a sus empleados y esperan que las personas que vayan a hacer las compras les den ese dinero extra para solventar lo que sería un salario convencional”, comentó.

En cuanto a las recomendaciones, señala, lo que hay que considerar es si en el establecimiento los empleados dan un trato directo o ayudan a sus clientes a tomar decisiones, si no es así, no se está obligado a dejar propina. Es decir, que se da una compensación siempre y cuando alguien brinde un servicio.



“Le están sirviendo, asesorando, ayudando o le están dando algo. En ese momento, deberías optar por una buena educación financiera y dejar algo de propina”, explicó Guaman.



Asesores financieros recomiendan utilizar las siguientes cantidades para dar sus propinas. El monto debe ser calculado sobre la cuenta final, pero sin tomar en cuenta los impuestos.