La "ley del silencio" impera en las favelas

Los habitantes de Coreia, una favela de Río de Janeiro que recibió refuerzos militares, tienen miedo. "La ley de silencio" que impera en sus calles les ordena tácitamente callar, por lo que se limitan a mirar por las rendijas de las puertas o asomarse sigilosamente a las ventanas.

Un operativo del Ejército que llegó este martes a las favelas de Vila Aliança y Coreia a remover las barricadas y obstáculos que el narcotráfico puso en las calles para restringir la movilidad de los vehículos y solo permitir el paso en zig zag de motocicletas, terminó de cerrar las bocas de sus moradores. El operativo, que movilizó a unos 500 soldados, se enmarca dentro de las tareas que las Fuerzas Armadas despliegan en Río de Janeiro, luego de que el presidente Michel Temer decretara la inédita intervención de la seguridad en el estado más emblemático de Brasil, con lo que cedió el mando a lo militares por la ola de la violencia que azota a la región.

En esta comunidad, donde bandas criminales y del narcotráfico imponen su ley y generan violencia e inseguridad, la gente se mueve en una tensa calma. Hablan poco, observan mucho y los diálogos más frecuentes son los de sus miradas.

"Es bueno que las autoridades vengan por acá", aseguró una moradora que inmediatamente se excusó porque es mejor "no comentar nada por la ley del silencio".

Minutos antes, integrantes de bandas criminales de la zona habían visitado esa calle en sus motos, con radios de comunicación para inspeccionar discretamente el trabajo de los soldados. Es a esos pistoleros a los que temen los vecinos porque no les tiembla la mano para "sacar del camino" a los que consideran "soplones". Por eso, para algunos de los habitantes de la favela de Coreia, "lo mejor es permanecer en casa y no hablar con nadie", para que luego no les pasen "cuenta de factura".

Esta vez los militares se limitaron a su tarea. No hablaron con la comunidad, no pidieron documentos y dejaron a la prensa circular sin problema. Parece que escucharon la advertencia de la Defensoría Pública cuando en otro operativo hace dos días en esta favela y en otras dos vecinas (Vila Kennedy y Vila Aliança), los soldados hasta tomaron fotografías de los moradores y sus documentos para verificar antecedentes judiciales. Un hecho que para el Ministerio Público es "una grave violación de los derechos a la intimidad y a la libertad de movimiento".

Incluyen a Temer en juicio por Odebrecht.

La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, pidió ayer miércoles al Supremo Tribunal que el presidente Michel Temer sea incluido en una investigación sobre supuestos pagos ilícitos realizados por la constructora Odebrecht.

La investigación, que está en curso, incluye a los ministros de la Presidencia (Casa Civil), Eliseu Padilha, y al de la Secretaría General, Wellington Moreira Franco, del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), al que pertenece Temer.

La investigación busca esclarecer si Odebrecht realizó pagos ilícitos como contrapartida a intereses de la empresa que fueron atendidos por la Secretaría de Aviación Civil, que entre 2013 y 2015 estuvo ocupada por Padilha y Moreira Franco. En su pedido, Dodge citó la confesión del exejecutivo de Odebrecht, Claudio Melo Filho, según la cual Temer, todavía como vicepresidente, participó en una cena en la que se discutieron los valores destinados al partido. EFE