Leopoldo López anuncia nuevos levantamientos contra Maduro

El líder opositor venezolano Leopoldo López anunció nuevos levantamientos militares contra el régimen de Nicolás Maduro, y dijo que se ha reunido con generales en las últimas semanas.

“Claro que van a venir más movimientos militares”, dijo López desde la residencia del embajador español en Caracas, Jesús Silva, en la que permanece en condición de huésped.

López dejó el martes su domicilio donde cumplía una condena de casi 14 años de prisión acusado de instigar a la violencia durante las protestas contra Maduro de 2014. Fue liberado por los militares que lo custodiaban que acataron un indulto del Juan Guaidó, proclamado presidente interino. Ese mismo día participó de las protestas junto a Guaidó, pero al caer la tarde se trasladó hasta la residencia del embajador de España.

“Créanme algo: la fisura que se abrió el día 30 de abril es una fisura que se va a convertir en una grieta, y esa grieta va a terminar rompiendo el dique”, dijo López antes de augurar un cambio de Gobierno en las próximas semanas. En ese sentido, dijo que el último mes sostuvo reuniones en su domicilio con generales. “Yo les puedo decir que lo que comenzó el 30 de abril es un proceso que es irreversible”, insistió.

“Nos hemos preparado para esto, esto no es improvisado”, dijo en referencia a los planes de la oposición para derrocar a Maduro, y que le costaron una nueva orden de captura que fue emitida ayer jueves.

“Yo no quiero volver a la cárcel, la cárcel es un infierno, pero también tengo muy claro que yo no le tengo miedo a la cárcel, no le tengo miedo a la cárcel como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas que tiene hoy Maduro a su disposición”, dijo.

Venezuela atraviesa un alto pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, y el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países.

España dijo que no tiene intención de entregar a López al régimen de Maduro. López está en la residencia del embajador español junto a su esposa Lilián Tintori y su hija menor Federica de 15 meses. España “en ningún caso contempla la entrega de Leopoldo López a las autoridades venezolanas ni su desalojo de la Residencia del Embajador”, dijo el gobierno del socialista Pedro Sánchez.

El embajador español Silva se reunió ayer con el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

“El Gobierno de España mantiene los cauces de comunicación abiertos con todas las partes y reitera su voluntad de contribuir de forma constructiva a una solución democrática y pacífica de la crisis venezolana, apoyando también los esfuerzos del Grupo Internacional de Contacto”, que integran un grupo de países europeos y latinoamericanos, entre ellos Uruguay.

Ayer López agradeció al presidente español por su apoyo.

La vivienda de Leopoldo López fue allanada y robada por varios sujetos. Foto: EFE

"Escorpiones"

Aislado y “rodeado de escorpiones”: así quiere Estados Unidos que se sienta Maduro, después de que la Casa Blanca señalara con nombres y apellidos a tres figuras claves del chavismo que supuestamente estuvieron a punto de traicionarlo esta semana.

“Maduro está rodeado de escorpiones metidos en botellas, y solo es cuestión de tiempo” que salgan, declaró el miércoles John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump.

El día anterior, Bolton había asegurado que el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y el director general de Contrainteligencia Militar, Iván Rafael Hernández Dala, se habían vuelto contra Maduro.

Según el asesor de Trump, los tres habían negociado con la oposición y planeaban “firmar unos documentos” que les habrían permitido mantener su cargo, pero se echaron atrás el martes, cuando Guaidó encabezó un fallido alzamiento militar.

“Hablaron, hablaron y hablaron y, cuando llegó el momento de la acción, no estuvieron dispuestos a hacerlo”, criticó el delegado de Trump para Venezuela, Elliott Abrams.

El miércoles, en declaraciones a la cadena Fox, Trump dijo que la salida de Maduro no debe demorar mucho porque en Venezuela la gente “está muriendo. No hay comida, no hay agua”. “Tenemos muchas opciones sobre la mesa, estamos viendo qué pasa, es un lío increíble”, indicó. Consultado sobre cuáles son, agregó: “Algunas opciones no las quiero ni imaginar, son bastante duras”.

“Un centro importante del terrorismo mundial”

El representante de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarré, designado por el líder opositor Juan Guaidó, reveló ayer jueves que Hezbolá y el Estado Islámico (ISIS) operan en territorio venezolano, señalando que el país se ha vuelto “un centro importante del terrorismo mundial”. Tarré dijo esto durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocada por Colombia, Estados Unidos y la propia Venezuela para analizar “el rol de los actores externos” en el país. Venezuela se ha convertido “en un factor de desestabilidad para la paz de toda la región”, afirmó Tarré, destacando la injerencia de Cuba, Rusia e Irán, todos aliados de Maduro.

“La prueba más visible” es el traslado a Venezuela del conflicto interno de Colombia, que tiene fuertes lazos con la revolución cubana: actualmente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla colombiana activa, está presente en 13 de los 23 estados venezolanos, dijo Torré.

Señaló que Venezuela también “se ha involucrado en conflictos extracontinentales como el de Siria, en actividades en contra de la existencia del Estado de Israel, y en una relación muy privilegiada con Irán”.

Ayer el diario The New York Times reveló que informes de la inteligencia venezolana descubrieron vínculos del ministro de Industrias, Tareck el Aissami, con Hezbolá.