Le prohibieron subir al avión con Dexter, su pavo real "de apoyo emocional"

El domingo pasado la compañía United Airlines le prohibió a una artista conceptual de Brooklyn, conocida como Ventiko, viajar desde el aeropuerto Newark, en Nueva Jersey con su mascota.



Se trata de un pavo real llamado Dexter, que tiene hasta su propia cuenta de Instagram y es, según su dueña, un "animal de apoyo emocional", según informa El Mundo.

"Esta fantástica foto me la hicieron en el aeropuerto de Newark, donde pasé seis horas intentando tomar un vuelo a Los Angeles. ¡Mañana, mis amigos humanos me llevarán en coche a la otra punta del país!", dice una de las publicaciones de la cuenta de Dexter en Instagram.



Aunque algunas aerolíneas dejan a los pasajeros viajar acompañados con sus mascotas por tener problemas emocionales o psiquiátricos, otras no lo permiten porque sostienen que muchos podrían aprovecharse y declararlos como animales "de apoyo emocional" solamente para no dejarlos viajar en la bodega.

Dexter tiene casi 5.000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde cuenta su día a día y muestra, por ejemplo, sus paseos por la calle, sus visitas al subte y a parques.