“Le dije que no lo hiciera”: el lamento de una madre tras la tragedia en el río Bravo

Una fotografía desgarradora de Oscar Alberto Martínez y su hija pequeña Valeria, tendidos boca abajo en las orillas del río Bravo entre Estados Unidos y México, renovó el debate sobre la difícil situación de los migrantes.

Rosa Ramírez, la madre de Oscar, acunó dos de los juguetes más preciados de su nieta, una muñeca de ojos azules y un mono morado de peluche. Sus amigos la han instado a guardar los objetos, pero aún no está lista para eso.



“Desde que me dijo que querían ir, yo le dije que no lo hiciera”, contó Ramírez, recordando las conversaciones con su hijo. “Tuve una sensación; una fea premonición. Como madre, sentí que algo podía pasar”, relató.