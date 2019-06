El latín, lengua que sigue más viva que nunca en el Vaticano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Hebdomada Papae” (La semana del papa), así se llama el nuevo espacio semanal de información en latín sobre las actividades del papa y de la Santa Sede que comenzó a emitir la Radio Vaticano y que se suma a varias iniciativas en el pequeño Estado, donde la lengua oficial de la Iglesia católica se mantiene viva.

“Salut o Vos Omnes. Ego sum Fabius Collagrande”. Con toda naturalidad, el periodista Fabio Collagrande comienza su programa en Radio Vaticano en el que se repasaran las noticias de la semana, comenzando esta vez con el viaje del Papa a Rumanía, o mejor dicho “Franciscus Rumania visit”.



La iniciativa nace de la colaboración de la redacción de Radio Vaticano y Vatican News con la Oficina de Letras Latinas, la estructura de la Secretaría de Estado vaticana que se encarga de traductor y escribir en latín todos los documentos oficiales del Papa, incluyendo los tuit de la cuenta de Twitter de Francisco.

La Oficina de Letras Latinas, donde las siete personas que allí trabajan tienen la costumbre de hablar exclusivamente en latín entre ellos, ha ido más allá y ha preparado junto con los periodistas de Radio Vaticano un boletín informativo radiofónico de 5 minutos que se emitirá todos los sábados en los canales de esta emisora.



También se difundirá en formato de podcast, pero acompañado de un artículo que contiene la traducción de los textos para quienes tienen el latín algo olvidado.



“Con este nuevo espacio semanal queremos hacer revivir también en las noticias el lenguaje oficial de la Iglesia Católica que ya resuena diariamente desde las frecuencias de Radio Vaticano durante la misa de la mañana”, explicó el director editorial, Andrea Tornielli.

Pero además, “será un verdadero informativo con servicios y noticias. No lo hemos pensado como una mirada nostálgica del pasado, sino como un desafío para el futuro”, añadió.



El responsable de la también llamada Sección Latina de la Secretaria de Estado, el polaco Waldemar Turek, lamenta que son pocos los que aún usan el latín “para hablar o para transmitir conceptos tanto tradicionales como los que tienen que ver con la vida actual”.



“Por lo tanto estamos muy contentos de que haya este informativo en latín que presentará en pocos minutos cada semana las noticias importantes sobre la actividad del Santo Padre y de la Santa Sede y observamos un cierto interés por el latín de hoy, tanto escrito como hablado. Será una ocasión para jóvenes y adultos de tener contacto directo con el latín actual”, señala.



Estos “guardianes” de que el Latín siga siendo una lengua viva se ayudan a la hora de elaborar sus documentos, los tuits del papa y ahora el programa, con algunos diccionarios que han sido preparados por colegas de la Curia Romana, en colaboración con alguna Universidad Pontificia y que tienen unos 30 años.



Pero desde la Sección Latina explican que a veces encuentran algunos términos que pertenecen al lenguaje actual y por lo tanto tienen que decidir cómo expresar estos conceptos: “o en manera descriptiva o encontrando alguna palabra que no era conocida en el lenguaje antiguo”.



Por ejemplo han tenido que decidir cómo se decía “tuit” y para ello usan “Breviloquia”, que significa “composición corta”.



“Aunque no es la traducción literal, consideramos que esta palabra latina expresa mejor el concepto”, explican.

Y así lo hacen cada día traduciendo los tuits de la cuenta del Papa @Pontifex_ln que tiene un millón de seguidores.



Aseguran que “el latín está perfectamente en sintonía con la velocidad de los tuits, de hecho, a través de las declinaciones se pueden ahorrar pronombres, artículos y preposiciones, volviendo la comunicación densa, sintética y flexible”.



Aunque se ha convertido en un verdadero desafío para los latinistas, todo tiene traducción.



El tuit del Papa en la vigilia del Mundial de fútbol de Rusia: “Certaminibus mundialibus sphaeromachiae”; la influencer de Dios, “Concitatrix Dei”; la xenofobia, “Exterarum gentium odium”, mientras que los investigadores de ovnis:”Il rerum inexplicatarum volantium studiosus”.