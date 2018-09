Lanzan red social para negros en vísperas de elecciones en Brasil

Black & Black, una red social hecha por y para negros en Brasil, fue lanzada semanas antes de la elecciones con la intención de dar visibilidad a candidatos y personalidades de esta comunidad y promover iniciativas como el boicot a campañas de marketing racistas.



Ideada por el emprendedor social Celso Athayde, la plataforma pretende "conectar las demandas y las narrativas de la población negra en el mundo" y hacer que "el pueblo negro tenga el protagonismo que merece", según consta en su página web.



"Movimientos negros, mujeres que hablan de belleza negra, bailes 'blacks', religión afro... Existen una serie de sectores dentro del segmento negro, pero todo está esparcido", explica a AFP Athayde, director de Favela Holding, un conjunto de empresas que buscan el desarrollo de las favelas.



"Pueden haber intereses distintos, pero hay una cosa que nos une: el sentimiento de ser negro", resume el creador de esta red social, que por ahora cuenta con 100.000 usuarios.

La necesidad de hallar una plataforma común puede explicarse por el hecho de que en Brasil, tras siglos de mestizaje, el movimiento negro es históricamente múltiple y difuso, según Luana Génot, directora ejecutiva de la ONG Instituto Identidades do Brasil.



La situación es diferente, por ejemplo, de la de Estados Unidos, donde "la separación legal entre razas facilitó el surgimiento de asociaciones que ayudan a unificar a la comunidad negra", agrega.



Último país de América en abolir la esclavitud (en 1888), Brasil ha implementado una política de cuotas raciales en las universidades y en la función pública.

Esas medidas fueron impulsadas principalmente bajo el gobierno de izquierda de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), pero siguen siendo cuestionadas por muchos conservadores, entre ellos el candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro, que encabeza las intenciones de voto para la primera vuelta de las presidenciales.



Athayde rechaza las críticas de que Black & Black promueve la segregación: "No estamos separando. Identificamos la separación que ya existe. Vivimos en un país donde existe un movimento negro y entidades públicas de combate al racismo, prueba de que existe prejuicio racial".

Poca representación en el Congreso

La interfaz de Black & Black es similar a la de Facebook. Los usuarios pueden compartir información que sea de interés: noticias, ofertas de empleo, actividades culturales, servicios...



Pero también es un espacio para hacer política, facilitando los intercambios con candidatos negros a los gobiernos de los estados o a cargos legislativos. En la plataforma hay cerca de 600.



El lanzamiento oficial de la plataforma se hará en 2019, pero la versión beta está disponible desde el pasado 15 de agosto.

"Decidimos anticipar el lanzamiento porque era una oportunidad para que los candidatos hicieran sus páginas, pidieran el voto y se presentaran a la gente", explica Athayde.



El empresario ayudó a crear el partido Frente Favela Brasil, que hoy tiene más de 100 candidatos disputando cargos, aunque por cuestiones burocráticas inscritos en otras formaciones.



Aunque son el 55% de la población brasileña, según el instituto de estadísticas IBGE, los negros y mestizos representan solo el 20% de la Cámara de Diputados.

Suman 46% de los candidatos a las elecciones generales de octubre (presidenciales, legislativas, de gobernadores y de Asambleas de los estados), según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).



"Los negros no son elegidos porque quien permite que seas elegido son los recursos financieros y ellos no los tienen, porque no son empleadores", sostiene Athayde.



Según él, esa infrarrepresentación en el Congreso se refleja en la falta de políticas y acciones a favor de la población negra. "Si solo hay hombres blancos (en el Congreso), ellos solo van a pensar en lo que les interesa", advierte.

Potencial de consumo

Athayde resalta que Black & Black impulsa el subestimado potencial de consumo de la población negra. Así, pequeños emprendedores o grandes compañías que tienen productos específicos para negros podrán comunicarse directamente con su público.



De acuerdo con la encuestadora Instituto Locomotiva, los negros movieron 1,6 billones de reales en Brasil en 2017 en términos de consumo (más de USD 500.000 millones al cambio promedio de ese año), una cuarta parte del PIB brasileño.



Athayde destaca también el potencial de movilización de esta red social, por ejemplo contra campañas de marketing racistas. "No existe hoy un canal donde uno puede posicionarse de forma permanente o proponer boicots contra quien comete esos deslices".

"Hasta ahora no le dábamos miedo a nadie. Tenemos que despertar un poco de miedo, y me parece que esta plataforma empieza a hacer eso. Si los negros se unen, las cosas empezarán a cambiar", asegura.



La plataforma puede ser consultada en el portal www.blackeblack.com y con la aplicación Black&Black.