El kirchnerismo busca sumar a Sergio Massa para enfrentar a Mauricio Macri en octubre

Faltan dos meses y medio para las elecciones internas en Argentina, por lo cual los partidos apuran sus alianzas para esa instancia que definirá los candidatos presidenciales que irán a octubre. En campaña electoral están todos, desde el presidente Mauricio Macri hasta los líderes de la oposición.

Macri dijo ayer viernes que “volviendo al pasado” Argentina se va a “autodestruir”, en clara referencia a un eventual retorno del kirchnerismo.



El mandatario, que tiene planes de ir por la reelección, encabezó en la provincia de Salta junto al gobernador peronista Juan Manuel Urtubey -que también lanzó su candidatura-, la inauguración de los primeros 700 kilómetros de vías renovadas del ferrocarril Belgrano Cargas.



En un clima cordial pese a militar en partidos distintos, Macri señaló que el actual es “un momento de construcción” e “histórico” para los argentinos. “En un momento que nos ha encontrado no ajenos a un fuerte debate, en el cual algunos creen que volviendo al pasado vamos a encontrar soluciones. Y yo les digo que volviendo al pasado solamente nos vamos autodestruir”, aseveró el presidente.



Este acto en Salta se dio solo minutos después de que Urtubey -del sector peronista Alternativa Federal- reiterara su precandidatura presidencial y afirmara que no hay ninguna posibilidad de que se postule como candidato a vicepresidente acompañando a Macri, como se venía rumoreando entre algunos sectores políticos.



Pero también descartó que se vaya a dar un acuerdo con el peronismo kirchnerista que lidera Cristina Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner. Foto: AFP.

El 11 de agosto se celebrarán las PASO, primarias obligatorias en las que los ciudadanos elegirán a candidatos que acudirá a los elecciones generales del 27 de octubre.



El kirchnerismo ya presentó la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner (para presidente y vicepresidenta) y por el peronismo no K, además de Urtubey, lanzó su postulación Sergio Massa. También está la candidatura del exministro de Economía Roberto Lavagna.



Pero por estas horas se están produciendo negociaciones que pueden cambiar algunas de las ofertas electorales.



Por ejemplo, la fórmula Fernández-Kirchner podría sumar a Massa a fin de vencer a Macri en octubre.

Sergio Massa: crítico con la gestión del presidente Mauricio Macri. Foto: La Nación | GDA

“El único acuerdo posible para que pueda ser derrotado Macri es con el peronismo que incluye al kirchnerismo”, dijo ayer viernes a Reuters un portavoz de Massa, que aclaró que aún no está claro el lugar que podría ocupar en una eventual alianza.



Con el objetivo de derrotar al oficialismo, el Frente Renovador de Massa ratificó el jueves su candidatura presidencial, en un encuentro en el que también decidió abrir las puertas a negociaciones con otros partidos. “Este fin de semana se seguirá de cerca una aproximación con el kircherismo”, dijeron en el bando de Massa.

La fórmula Fernández-Kirchner encabeza los sondeos para las elecciones de octubre con una intención de voto superior al 30%, pero no está claro que pueda vencer a Macri en un probable balotaje en noviembre si no suma aliados. Con una intención de voto que supera el 10%, Massa podría ser el hombre clave.



Pero como Massa aún mantiene su intención de competir por la presidencia, fuentes de ese partido y de Unidad Ciudadana -el grupo de Cristina Kirchner- no descartan que quiera competir en unas primarias contra Alberto Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Foto: AFP/Noticias Argentina

Otras opciones son que compita en las primarias por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires o que directamente retire su candidatura. Un acuerdo de este tipo permitiría a líderes de segunda línea de su partido integrar listas para alcaldías o legislaturas regionales con amplias posibilidades de ganar. “Massa siempre suma, pero debe decidirse rápido si no quiere quedarse sin opciones”, dijo una fuente de Unidad Ciudadana.



“Estamos dispuestos a competir en una PASO presidencial con Massa”, dijo por su parte Alberto Fernández a La Nación desde Montevideo, donde se reunió ayer viernes con José Mujica.



Esta definición de Alberto Fernández devuelve el compromiso al campo del jefe del Frente Renovador, después de la cumbre del jueves, en la que Massa instó a construir una coalición opositora amplia para derrotar al oficialismo en las elecciones presidenciales. “Tenemos que construir una mayoría arrolladora que ponga fin a este gobierno”, sostuvo Massa entonces.



La campaña electora argentina, y en particular la candidatura a vice de Cristina Kirchner, también fue comentada ayer por la directora del FMI, Christine Lagarde.



La jefa del organismo, que acaba de acordar una asistencia de 56.000 millones de dólares a Argentina, de se refirió de manera irónica al aparente cambio de tono que manifiesta la expresidenta Cristina Kirchner desde el lanzamiento de su precandidatura a vicepresidenta. “La gente cambia... dependiendo de si está en campaña”, dijo Largarde en una entrevista con la cadena CNN.