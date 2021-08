Justicia argentina habilitó embargo de cuentas bancarias de Tinelli por impuestos impagos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marcelo Tinelli suma problemas. La Justicia admitió el planteo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), rechazó la caución que ofreció el conductor televisivo y dejó así vía libre para que embarguen todas sus cuentas bancarias por más de $39 millones en capital e intereses para recobrar sus impuestos impagos.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Elías Alfredo Tapia, consideró que los argumentos que planteó Tinelli para evitar el embargo de sus cuentas fueron vagos e imprecisos, al igual que el seguro de caución que propuso, ya que no precisó sus características o la compañía que emitiría esa póliza. El conductor es integrante de la Mesa del Hambre que activó Alberto Fernández para intentar combatir la pobreza.

Tapia convalidó así los argumentos del letrado de la AFIP, Felipe Boivin, quien remarcó el perjuicio que ya afrontan las arcas públicas ante el incumplimiento de sus obligaciones tributarias y cargó contra lo que caracterizó como vaguedades esgrimidas por Tinelli para evitar su ejecución fiscal.



Para el letrado de la AFIP, Tinelli “no acreditó ni precisó la póliza de seguro de caución, ni los términos en la que ésta se contrataría, así como tampoco la entidad aseguradora, por lo que no se garantiza ni puede entenderse que se encuentren debidamente protegidos los intereses del fisco nacional”.



Ante la consulta de LA NACION, voceros de Tinelli afirmaron la semana pasada que el dirigente de la Mesa del Hambre habría cancelado toda su deuda fiscal para, de ese modo, cerrar el juicio. Desde entonces, sin embargo, la AFIP no informó aún esa supuesta cancelación a la Justicia, dejándolo a la defensiva. Para el también presidente de San Lorenzo, esos fondos en disputa “son imprescindibles para [su] operatoria personal y empresarial”.



Tinelli subrayó, además, en tribunales que el contexto general del país dista de simplificar el panorama que afronta. “Nos hallamos inmersos en un contexto económico de incertidumbre y con un proceso inflacionario que no se detiene, va in crescendo y denota preocupación a los funcionarios que tienen la responsabilidad de la conducción del destino del país”, a lo cual sumó “el contexto de emergencia sanitaria originada por la pandemia”.



Esos primeros argumentos de Tinelli chocaron, sin embargo, con la negativa de la Justicia, que dejó la vía expedita para que la AFIP embargue todas sus cuentas hasta recobrar más de $ 33,9 millones de capital en impuestos pendientes de pago desde 2019, otros $ 5 millones de intereses resarcitorios y punitorios, y las costas derivadas del proceso judicial.

Contexto y connotaciones

La ejecución fiscal se centra en el impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente a 2019 y 2020 que Tinelli no pagó y sobre los que el organismo emitió dos boletas de deuda, tanto por los anticipos vencidos, como por un plan de pagos que caducó por falta de cumplimiento.



La AFIP inició su reclamo a mediados de junio de este año, apenas días después de que Tinelli mantuviera un entredicho público con el entonces ministro de Salud bonaerense y actual candidato a diputado nacional, Daniel Gollan, a quien le recordó su presunto rol en un supuesto caso de corrupción, que la Justicia desestimó.



En aquel momento, Tinelli también se reunió con el presidente argentino Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, pero decidió no asistir a un nuevo encuentro de la “Mesa del Hambre”, y se mostró en público con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien apresta su candidatura a Presidente por el arco opositor.



Hasta el momento, sin embargo, Tinelli evitó darle connotaciones políticas al reclamo de la AFIP, que también inició ejecuciones fiscales contra sus socios en Ideas del Sur, Cristóbal López y Fabián de Sousa, y otras figuras públicas como el futbolista Carlos Tevez, entre otros.



“Dado el contexto actual del país y del mundo”, indicaron sus colaboradores ante la primera consulta de LA NACION, “no se pudo realizar el pago en efectivo por el monto pendiente y está vedado el acceso a planes permanentes para deudas provenientes de otros planes de pago caídos. La situación se extendió un poco más de lo esperado, y no surgieron planes de pagos especiales para incluir estas obligaciones”.



Ahora, salvo que la AFIP confirme que Tinelli canceló toda su deuda fiscal, más los intereses y costas, el organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont quedó habilitada a congelar sus fondos, requiriéndole al Banco Central (BCRA) que avance sobre sus cuentas, sus cajas de seguridad “y/o cualquier otro fondo o valor del cual resulte titular o cotitular”. De resultar insuficiente, podría ir por la inhibición general de todos sus bienes.