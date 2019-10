Juicio político es "un delito fraudulento contra el pueblo" de EE.UU., dijo Trump

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este miércoles de "delito fraudulento contra el pueblo de Estados Unidos" la apertura de una investigación de juicio político contra él, a la vez que se mostró abierto a "cooperar" con las citaciones emitidas por los demócratas del Congreso.

"Esto es un delito fraudulento contra el pueblo de Estados Unidos", aseguró Trump en rueda de prensa con su homólogo finlandés, Sauli Niinistö, que se mantuvo a su lado en silencio durante buena parte de la comparecencia.



El mandatario consideró que las investigaciones del Congreso para abrir un juicio político en su contra son un "fraude" y acusó a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, de estar repartiendo citaciones judiciales "como si se tratara de galletas".



"Ella entrega requerimientos como si fueran galletas. ¿Quieres una citación? ¡Aquí la tienes! ¡Toma! Como si fueran galletas", se burló Trump.



Pelosi y el presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, Adam Schiff, anunciaron que, si la Casa Blanca no colabora con la investigación, le requerirán por la vía legal unos documentos relacionados con la polémica llamada telefónica entre Trump y su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski.



Según la transcripción de esa llamada, que se produjo el 25 de julio, el mandatario estadounidense pidió a Zelenski que investigara por corrupción en Ucrania al ex vicepresidente Joe Biden, ahora aspirante demócrata para las elecciones de 2020, y a uno de sus hijos.



"¡Es esto un fraude!", sostuvo el mandatario, que insistió en que la polémica es una "fabricación" de los demócratas y de la prensa, a la que calificó como "corrupta".



Trump acusó a Schiff, que encabeza las investigaciones para abrir el juicio político en su contra, de haber ayudado a "escribir" la queja que un informante, un supuesto agente de CIA, presentó a nivel interno para denunciar las supuestas presiones a Ucrania desde la Casa Blanca.



El mandatario no aportó ninguna prueba para demostrar que Schiff se "inventó" el contenido de su llamada con Zelenski, pero aludió a las informaciones de la cadena Fox que apuntan a que el legislador se reunió con el supuesto agente de la CIA antes de que presentara su queja.



"¡Eso muestra que Schiff es un fraude!" Creo que es un escándalo y que lo sabía antes", aseveró.



La semana pasada, Pelosi anunció una investigación de juicio político contra Trump, aunque para que salga adelante necesita el apoyo de los republicanos del Senado, que de momento han cerrado filas en torno al mandatario.