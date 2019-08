La jugada más audaz de Boris Johnson a favor del Brexit

El parlamento británico no reanudará sus sesiones hasta el 14 de octubre, dos semanas antes de la fecha del Brexit, una audaz medida impulsada por el primer ministro Boris Johnson calificada por la oposición de “ultraje constitucional” y que dificultará a los diputados impedir una salida de la Unión Europea (UE) sin acuerdo el próximo 31 de octubre.

Johnson pidió a Isabel II que finalice la actual sesión parlamentaria “en la segunda semana hábil de septiembre” y pronuncie su tradicional “Discurso de la reina” inaugurando la nueva sesión el 14 de octubre.



A la monarca solo le cabía aceptar.



Es un “ultraje constitucional”, lanzó el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, que en el pasado mostró su poder bloqueando algunas de las decisiones de la ex primera ministra Theresa May. “Es obvio que el propósito de esta suspensión ahora sería impedir que el Parlamento debata sobre el Brexit”, denunció.

Esta medida dejará muy poco tiempo a los diputados, que regresan de sus vacaciones el 3 de septiembre, para evitar un Brexit sin acuerdo en la fecha límite del 31 de octubre.



La libra esterlina cayó un 0,6% ante el euro y el dólar. La bolsa londinense, en cambio, acabó con alza del 0,35%.



Anoche, centenares de personas acudieron a manifestar en protesta por la decisión del gobierno ante Westminster, y luego ante Downing Street, donde tiene su residencia el primer ministro.

Johnson llegó al poder el 24 de julio para reemplazar a May -obligada a dimitir por su incapacidad para cumplir con el Brexit-, asegurando que sacaría al Reino Unido de la UE con o sin acuerdo el 31 de octubre.



El líder laborista Jeremy Corbyn propuso presentar una moción de censura contra Johnson cuando los diputados vuelvan al trabajo la próxima semana y, si la gana, quiere liderar un gobierno temporal antes de convocar elecciones legislativas. Corbyn se apresuró a escribir a la reina en un intento de que le reciba, para decirle que la posición del Johnson “es una amenaza a la democracia”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se invitó al debate. “Sería muy difícil para Jeremy Corbyn (...) buscar un voto de censura” contra Johnson. “Boris es exactamente lo que el Reino Unido ha estado buscando, y demostrará que es «un grande»”, tuiteó Trump.



Los británicos decidieron salir de la UE por 52% de votos en un referéndum en 2016. Sin embargo, el Brexit, inicialmente previsto para marzo de 2019, fue aplazado dos veces ante el rechazo del Parlamento al Tratado de Retirada acordado por May el pasado noviembre.



Johnson se declaró dispuesto a rescatar el acuerdo con los 27 a condición de que saquen del Tratado la “salvaguarda irlandesa”, un mecanismo destinado a evitar una nueva frontera en la isla de Irlanda.



La ministra principal de Escocia, la independentista Nicola Sturgeon, retó a Johnson a convocar elecciones generales antes del 31 de octubre y dijo que hoy era “un día negro para la democracia”.



500.000 firmas contra el cierre parlamentario

Una petición popular en contra de la suspensión del Parlamento británico, como pidió el primer ministro Boris Johnson, reunió más de medio millón de firmas ayer miércoles, por lo que ha superado el umbral de 100.000 necesarias para ser debatida en la Cámara de los Comunes.



Creada por un ciudadano que se identifica como Mark Johnston en la web del Parlamento, la demanda insta a que las cámaras no sean paralizadas si no hay un acuerdo, una extensión de la fecha de salida de la Unión Europea -hoy prevista para el 31 de octubre- o si la salida se descarta totalmente.



“El Parlamento no debe ser disuelto a no ser que haya una extensión del artículo 50 o si la intención del Reino Unido de abandonar la Unión Europea se cancela”, señala la solicitud.