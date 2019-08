Jueza aprobó adopción antes del nacimiento como medida de urgencia en chica violada por su padrastro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El hecho ocurrió en Corrientes (Argentina). Una chica de 15 años, que desde los 13 venía siendo abusada por su padrastro, quedó embarazada. Tuvo un hijo, que ya cumplió tres años, y volvió a quedar nuevamente embarazada por los abusos de su padrastro. Logró escapar a la casa de una tía. Esa misma tía, según cuenta Clarín en su crónica, la llevó al juzgado.

"Me dijo claramente que no quería tener ese hijo, que no quería seguir con el embarazo. Me dijo textualmente “no quiero tener de nuevo otro bebé a la fuerza, producto de una violación…”. Como la joven había sido violada, le correspondía legalmente una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Por eso le dije que fuera al hospital y lo pidiera. Yo a su vez mandé un escrito avisando que iría la chica y que le realicen la interrupción", contó la jueza Marta Rut Legarreta.

En Argentina, de acuerdo al Código Penal de 1921 el aborto es legal si corre peligro la salud o la vida de la mujer o si fue violada. Corrientes nunca adhirió al Protocolo Nacional de ILE y tampoco tiene uno propio. Aunque la Corte sostuvo que la Justicia no debe intervenir en este tipo de casos, la jueza dijo: "Intervine igual porque estamos en Corrientes".

La chica y su tía fueron al hospital. Allí le realizaron distintos exámenes y le confirmaron que estaba en la semana 23 de embarazo. Tres días después, el 28 de marzo, volvió al juzgado con su tía. "Me dijo que continuaría con el embarazo y que luego lo daría en adopción al nacer", dijo la jueza que también explicó que la chica cambió de opinión "porque le dijeron que el embarazo estaba muy avanzado".

"No quiero ver al bebé al momento del nacimiento, quiero que esté la familia adoptante presente para evitar que el bebé quede conmigo", contó Legarreta que le dijo la chica.

En junio pasado, la jueza empezó a buscar familias en el registro de adoptantes local. "Ella manifiesta su decisión de dar a su hijo en adopción y eso es lo que hicimos. No autoricé una adopción prenatal sino que dicté una medida de urgencia", explicó. La medida fue otorgar una guarda condicional a una pareja ya anotada en el Registro de Aspirantes desde el momento del nacimiento del bebé, pero teniendo en cuenta que es derecho de la madre arrepentirse hasta el día 45 posterior al nacimiento.

"Intenté por todos los medios que a esta chica le hicieran el aborto legal. Como no pudo ser, y ella dijo que quería darlo en adopción, tomé esa decisión, para resguardar el derecho del niño que iba a nacer. Fue una medida de urgencia ante una situación dramática.. llegó tarde, no hubo tiempo de nada (...) Me pregunto ¿Qué hicieron los maestros que la vieron embarazada tan chica? ¿Qué hicieron los médicos del hospital donde tuvo el bebé? ¿Dónde estaba la Justicia que ese abusador siguió libre tantos años?", señaló en diálogo con Clarín.