Juez recibe planteo para liberar a Lula y otros presos del Lava Jato

La defensa de Lula continuó ayer lunes analizando las posibles vías jurídicas para lograr su liberación, a la espera de que el Supremo Tribunal Federal (STF) reconsidere el rechazo a la apelación que terminó enviándolo a prisión.

Fuentes vinculadas a su equipo de abogados han dicho que una de las posibilidades sería intentar una nueva apelación ante el STF, a pesar de que hasta ahora ese tribunal ha negado uno a uno todos los recursos presentadas en favor de Lula, condenado a doce años de prisión por corrupción y lavado de dinero.

Otro camino sería esperar a que fructifiquen las presiones que ejercen algunos magistrados del STF para que sea revisada una decisión que esa misma corte adoptó en 2016, la cual autoriza que un condenado en segunda instancia comience a cumplir su pena, que es el caso de Lula.

El juez Marco Aurelio Mello, uno de los once miembros del STF, está dispuesto a proponer al pleno del tribunal discutir el asunto, sobre la base de una acción que le ha sido presentada por el Instituto de Garantías Penales, que dirige el abogado Antonio Carlos de Almeida Castro. Ese abogado, conocido como Kakay, es un respetado criminalista que ya ha prestado servicios a numerosos políticos de todos los partidos y ahora se ha sumado a quienes consideran que la prisión de Lula ha sido ilegal.

Si la decisión adoptada en 2016 por el STF fuera revisada, la apuesta del equipo de defensa de Lula es que se vuelva a las normas anteriores, según las cuales una persona solo puede ir a prisión una vez que se agoten todas las apelaciones posibles, que en el caso del expresidente aún incluyen dos instancias superiores.

El abogado de Lula, Cristiano Zanin, dijo a Reuters ayer lunes que la defensa "usará todos los medios legales para revertir (su) reclusión ilegal". En un video publicado el domingo en la página oficial de Lula en Facebook, Zanin dijo que lo vio y que "está bien, aunque indignado por la situación".

Vigilia.

Mientras los abogados se aferran a esa posibilidad, cientos de militantes han mantenido una vigilia en los alrededores de la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, a donde Lula fue trasladado el sábado.

Ayer, aunque sin que se registraran heridos, los manifestantes, entre quienes se incluyen dirigentes de diversos partidos de izquierdas y algunos parlamentarios, tuvieron algunos encontronazos con personas que festejaban la situación de Lula.

La precandidata presidencial del Partido Comunista do Brasil, Manuela dÁvila, dijo que había sido "agredida" verbalmente por un hombre, sobre el cual afirmó que salió de la sede de la Policía Federal en que está Lula, a la que habría regresado después.

El presidente Michel Temer, que aún no se ha referido directamente a la situación jurídica de Lula, reiteró ayer lunes que Brasil pasa por "un momento difícil en lo político", pero su-brayó que "es necesario seguir adelante", lo que supone "cumplir la Constitución y cumplir rigurosamente el sistema normativo nacional".

Incertidumbre.

Las tensiones políticas en Brasil por la prisión de Lula que prácticamente enterraron sus chances de ser candidato, se sintieron ayer en la Bolsa de San Pablo.

El índice referencial Bovespa retrocedió un 1,78% a 83.307 puntos. El volumen financiero fue de 9.224 millones de reales.

A pesar de la prisión de Lula, el proceso electoral de este año sigue siendo incierto y los agentes del mercado prefieren adoptar la cautela.

"A comienzos del año, el mercado esperaba que cuando se resolviera realmente la situación de Lula sería un gran alivio, pero ahora aún hay incertidumbre. Cómo será la migración de votos y quién logrará heredar su legado electoral", dijo el director de gestión Mapfre Investimentos, Carlos Eduardo Eichhorn.

En las noticias corporativas, las acciones del grupo frigorífico Marfrig se dispararon casi un 19%, después de que la empresa dijo que adquirirá una participación controladora del productor estadounidense de carne National Beef Packing Company por 969 millones de dólares.

MENSAJE AL PILOTO.

"Tira esa basura por la ventana" del avión

"Tira esa basura por la ventana" y "Llévatelo y no lo traigas nunca más". Dos frases dirigidas al piloto que el sábado trasladó a Lula a prisión registradas en la línea de radiofrecuencia se filtraron a la prensa brasileña.



La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) confirmó la noche del domingo que los audios son verdaderos. Sin embargo, la FAB aseguró que las frecuencias para comunicaciones aeronáuticas son "abiertas" y, como fueron usadas de un "modo inadecuado por algunos usuarios" que no se identificaron, no tiene cómo saber quiénes fueron los responsables. "Podemos afirmar que las referencias al expresidente no fueron emitidas por controladores de vuelo", explicó la FAB.



Los dos audios, en los que se escucha a dos hombres diferentes dirigirse al piloto, ocurrieron en las frecuencias del aeropuerto de Congonhas, en San Pablo, de donde despegó Lula en un avión de la Policía Federal, y en Curitiba, donde ahora se encuentra preso.



En concreto, en el audio de la torre de Curitiba, se escucha al piloto decir: "Vamos a hablar solo lo necesario. Vamos a respetar nuestro trabajo". Y una voz masculina le dice: "Yo respeto, pero tira esa basura por la ventana".