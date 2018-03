Juez británico autorizó allanamiento de las oficinas de Cambridge Analytica

Un juez del Tribunal Superior del Reino Unido dio hoy luz verde a la petición para registrar las oficinas de la firma Cambridge Analytica en Londres, presentada por la Oficina del Comisionado de Información británica (ICO, en inglés).



Elizabeth Denham, responsable del organismo que vela por la protección de datos en el Reino Unido, hizo ese requerimiento para investigar el supuesto uso por parte de esa compañía de datos de millones de usuarios de la red social Facebook.



Diversos medios han revelado que Cambridge Analytica diseñó un software en base a esa información con el que pudo impulsar la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump.



El magistrado del Tribunal Superior puntualizó que dará a conocer la argumentación en la que ha basado la decisión anunciada hoy el próximo martes.



La responsable de la ICO avanzó esta semana que quiere analizar el modo en el que Cambridge Analytica y su compañía matriz, SCL Group, han gestionado la información sobre usuarios que hayan obtenido de la red social.



Un académico de la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan, ha admitido esta semana que entregó a la empresa datos de al menos 30 millones de usuarios que recopiló a través de un test de personalidad en Facebook.



La empresa ha negado que haya actuado de forma ilícita y ha apartado de forma temporal a su máximo ejecutivo, Alexander Nix, que apareció en unas imágenes grabadas con cámara oculta en las que exponía diversos modos en los que se podría extorsionar a candidatos políticos para influir en campañas electorales.



Una antigua trabajadora de Cambridge Analytica, Brittany Kaiser, reveló hoy en una entrevista a "The Guardian" que la empresa mantuvo contactos con la campaña favorable al "brexit" Leave.EU, respaldada por el empresario británico Arron Banks, donante asimismo del eurófobo Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP).



"No nos encargamos de toda la campaña y quizás nuestro trabajo no se utilizó", afirmó la antigua directora de Desarrollo de Negocio de la empresa, quien aseguró sin embargo que se llevaron a cabo algunos "análisis" a partir de datos aportados por los responsables de esa organización.