Para Juan Guaidó, Maduro hace rato que cruzó “la línea roja”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nicolás Maduro cruzó hace tiempo la “línea roja”, lo que podría dar paso a una “cooperación” militar extranjera en Venezuela. Así se expresó el líder de la oposición, Juan Guaidó, al reaccionar por la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y el desafuero de una decena de diputados opositores que apoyaron el lavamiento militar de la semana pasada.

“Sobre la posibilidad o no de cooperación militar en suelo venezolano (...) y si va a ser requerida o no, algunos dirían, o yo diría, que la línea roja la pasamos hace tiempo”, indicó en una rueda de prensa.



“Fíjense la palabra que utilicé, cooperación militar en suelo venezolano, no hay posibilidad de intervención. ¿Por qué? Porque la intervención ya existe, militares cubanos ejerciendo de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela, militares rusos”, continuó.

Mujica volvió a hablar de tanquetas: "Cuando aparecieron, los jefes desaparecieron" By Rosana Decima Mujica volvió a hablar de tanquetas: "Cuando aparecieron, los jefes desaparecieron" MIRA TAMBIÉN Mujica volvió a hablar de tanquetas: "Cuando aparecieron, los jefes desaparecieron"

Aseguró, sin embargo, que la decisión sobre la puesta en marcha de una cooperación militar depende más del país que decida prestar la ayuda.



“La línea roja la pasamos hace mucho tiempo, (...) la pasamos cuando hay 7 millones de venezolanos en emergencia compleja”, insistió en referencia a las personas que, según la ONU, necesitan asistencia humanitaria.

Nicolás Maduro. Foto: AFP

Guaidó dijo que es “bienvenido cualquier elemento que sume” para lograr la salida de Maduro, pero reiteró su negativa al diálogo, debido a que considera que este mecanismo es utilizado por el chavismo para engañar.



La ofensiva de Maduro contra el Parlamento por el fallido levantamiento militar deja hasta ahora un diputado preso y tres refugiados en sedes diplomáticas.

A Donald Trump no le interesaría una intervención militar en Venezuela By Guillermo Lorenzo A Donald Trump no le interesaría una intervención militar en Venezuela MIRA TAMBIÉN A Donald Trump no le interesaría una intervención militar en Venezuela

Acusado al igual que otros nueve colegas de apoyar la sublevación del 30 de abril, el vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, fue detenido la noche del miércoles en una operación cinematográfica, narrada en Twitter por el propio legislador.



Agentes del servicio de inteligencia con armas largas interceptaron a Zambrano en su vehículo 4x4 frente a la sede de su partido. El legislador se negó a bajar y tuvo que llegar una grúa para llevarse el coche.



Una caravana de patrullas fue cortando las calles para permitir el veloz paso de la grúa con el vehículo hasta el Helicoide, el temido cuartel del servicio de inteligencia (Sebin).



Otros tres diputados se refugiaron en sedes diplomáticas para evitar su captura: Richard Blanco en la residencia del embajador de Argentina, y Mariela Magallanes y Américo de Grazia en la de Italia.

Opositor a MAduro protesta en Caracas. Foto:AFP

“No nos vamos a detener, vamos a seguir en las calles. Este es un proceso que termina con la libertad de Venezuela”, advirtió Guaidó, llamando a una nueva protesta nacional mañana sábado.