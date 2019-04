Juan Guaidó anuncia la marcha más grande

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Guaidó tiene la mirada puesta en el Primero de Mayo. La convocatoria a la marcha más grande de la historia de Venezuela, como la calificó, genera altas expectativas.

El presidente encargado, a tres meses de su juramentación, enfrenta una prueba difícil en la que espera contar con la participación de la ciudadanía.



“La inmovilización no nos lleva a nada, la desesperanza menos”, dijo Guaidó en una entrevista con el diario El Nacional de Caracas.



“Cuando decimos que va a ser una movilización histórica significa que tomemos consciencia como ciudadanos de que es necesaria nuestra participación para superar una crisis que no tiene precedentes”, señala.



Recalca que Venezuela vive en dictadura y que en su gestión se ha logrado mayor reconocimiento internacional y solidez institucional con la Asamblea Nacional, a pesar del asedio del régimen de Nicolás Maduro. “Racionalmente estamos mucho mejor que nunca para cesar la usurpación”, afirma.



En otras declaraciones, a la revista GC México, Guaidó dijo que Maduro quiere detenerlo, pero que él es un sobreviviente y no tiene miedo. En el ejercicio político opositor en Venezuela “siempre es un riesgo la libertad o la vida. Han existido amenazas directas de muerte y persecución. Pero no temo. La verdad es que es un riesgo que asumimos y sobrellevamos", dijo Guaidó.