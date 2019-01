Joven detenido por narcotráfico pidió poder ver a Nahir Galarza y dijo que es su "novia"

Un joven detenido que atraviesa un proceso penal por integrar una banda de narcotráfico en Entre Ríos, Argentina, pidió a la Justicia provincial autorización para visitar el penal de mujeres de Paraná y ver a su "novia" Nahir Galarza, presa por el crimen de su exnovio Fernando Pastorizzo ocurrido hace casi un año.



El abogado de la estudiante de abogacía negó a La Nación el vínculo: "Ni siquiera lo conoce", expresó.



El revuelo comenzó en las últimas horas de ayer cuando se conoció, a través del diario UNO de Entre Ríos, que Matías Caudana -acusado de formar parte de una banda narco que sería liderada por su padre- había pedido al tribunal autorización para ser trasladado periódicamente del penal de hombres al de mujeres con la intención de avanzar en una supuesta relación con la joven de 20 años oriunda de Gualeguaychú.

En la entrevista con el medio local, Augusto Laferriere, abogado del presunto narcotraficante, dijo: "Matías está detenido desde hace un tiempo por la causa judicial que lo liga con su padre, y en ese proceso, obtuvo el beneficio para poder visitar en la cárcel de mujeres de Paraná a su abuela [condenada por vender drogas]".



Ambos penales, el de hombres y el de mujeres, están situados en un mismo complejo, sobre las calles Marcos Sastre y Ruperto Pérez. Según explicó el letrado, en las visitas a su abuela conoció a Nahir. "Matías tenía el permiso por acercamiento familiar con esta señora que es la madre de Elbio Caudana. En el escrito presentado, se pide el acercamiento para profundizar la relación de noviazgo [con Galarza]", dijo Laferriere.

"Nunca lo vio y no sabe quién es".

"Es todo una tremenda mentira. Aprovechando que su figura vende, inventan estas cosas", dijo el abogado. "Ella me dice que nunca lo vio y no sabe quién es este muchacho", agregó.



"[El noviazgo] Debe ser un deseo de este detenido, pero está lejos de ser aceptado por Nahir. Ella está enfocada en su futuro, no en tener novio y mucho menos que sea una persona vinculada al narcotráfico", dijo el letrado.



"Lamentablemente, como estamos a vísperas de la fecha de los sucesos que aún están en proceso de apelación, deben inventar para vender", se quejó el abogado. En una semana se cumple el primer aniversario del crimen por el que Nahir fue condenada en primera instancia a prisión perpetua el 3 de julio pasado.

Ese día, los jueces Mauricio Deruddi, Arturo Dumón y Alicia Vivian sentenciaron a la joven, de 20 años, por homicidio calificado por la relación de pareja que tenía con la víctima. El tribunal desestimó los agravantes de alevosía y de uso de arma de fuego planteados por la fiscalía y la querella.



También, que la imputada hubiera sido víctima de violencia de género, como pretendía su defensa. De quedar firme la condena, la joven

deberá pasar 35 años en la cárcel.



El crimen ocurrió pasadas las 5.30 de la mañana cuando Galarza y Pastorizzo se trasladaban en la moto del joven. Según se reconstruyó durante el juicio, cuando llegaron a una calle de tierra, Galarza le efectuó dos disparos a quemarropa con el arma reglamentaria de su padre.



Pastorizzo quedó tendido agonizando y ella se fue caminando a su casa.

Dejó el arma en su lugar, le envió un mensaje de texto al joven y se acostó a dormir. Durante las primeras horas negó estar presente al momento del crimen y, por la noche, confesó el episodio, aunque luego se desdijo.