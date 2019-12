Un joven argentino se llevó cuatro materias a febrero y se lo contó a sus padres en un video

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Las notas las entregaron la última semana de clases. Ahí fue cuando me enteré que me llevaba cuatro a febrero y dos a diciembre y no sabía cómo decirles a mis papás sin que se enojaran. Ellos ya me venían amenazando durante todo el año diciéndome 'más te valga no llevarte ninguna'", contó a Infobae Jeremías Paletta, un joven rosarino, que creó un divertido video para enfrentar a sus padres.

Jeremías finalizó el cuarto año con seis materias bajas. De esa forma, quedó obligado a aprobar al menos cuatro para pasar a quinto. En su casa, sus padres ya estaban al tanto que tendría que rendir seis materias. Lo que no sabían es que cuatro de esas (Economía, Administración, Matemática y Sistema de Información Contable) se las llevó directamente a febrero y en este diciembre solo podría dar dos (Historia e Inglés).

Por eso, a Jeremías no se le ocurrió mejor idea que tomárselo con humor y preparó un video para darles la triste noticia. El mismo comienza con una serie de placas que simulan "estadísticas" de la Argentina: "En una encuesta en 2012 se descubrió que el 22% de los jóvenes fuman en Argentina", "El mayor consumo de alcohol se da entre los 15 y 19 años" y "Miles de menores de edad roban y se drogan en Argentina".

Luego, remató: "Así que espero que no se enojen cuando se enteren que me llevo cuatro a febrero". La escena aparece ilustrada con una escena de "Piratas del Caribe" donde el pirata es perseguido.

CHICOS MI HERMANITO HIZO ESTE VIDEO PORQUE NO SABÍA COMO DECIRLES A MIS PAPÁS QUE SE LLEVÓ 4 MATERIAS DIRECTO A FEBRERO. Ellos pensando que rinde las 6 ahora... 🤣 pic.twitter.com/uXgnKYbGGY — Anto Paletta ✰╮ (@AntoBP97) December 15, 2019

La hermana mayor de Jeremías compartió el video en su cuenta de Twitter y rápidamente se viralizó. Tuvo más de 1 millón de reproducciones.

"El día antes de rendir la supuesta materia que rendía en diciembre les pase el video para que sepan que, en verdad, la rendía en febrero. Lo pasé al grupo de WhastApp que tenemos de la familia pero ninguno de los dos lo vio porque pensaron que no era importante. Después les insistí, lo vieron y se enojaron igual: no cumplió la función de conmoverlos o hacerlos reír. Yo sabía que se iban a enojar, pero intenté que no sea tanto", contó Jeremías a Infobae, donde también destacó que de grande le gustaría ser analista en sistemas.