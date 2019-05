Una jornada de amenazas de bomba en Buenos Aires

Argentina vivió ayer lunes una jornada de amenazas de bomba, que incluyó a la Casa Rosada, el Congreso y estaciones de trenes en Buenos Aires, y el intento de un hombre de ingresar armado a la sede del Ejecutivo reclamando ver al presidente Mauricio Macri. Esto a solo cuatro días del ataque a balazos contra el diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón en el parque frente al Congreso. Yadón murió el mismo el jueves, Olivares falleció el domingo y fue velado ayer en el Legislativo.

El primer síntoma de que iba a ser un día atípico en la capital argentina surgió en horas de la mañana, cuando un hombre pretendió ingresar armado a la Casa Rosada reclamando ver al presidente Macri.

Unas horas después llegó la amenaza de bomba a la Casa Rosada, ubicada frente a la Plaza de Mayo. La amenaza fue realizada por vía telefónica y la persona indicó sobre un plan para poner una bomba dentro de un auto.

Las fuerzas de seguridad activaron su protocolo para este tipo de amenazas. Ningún vehículo con explosivos fue encontrado, y el edificio no fue evacuado. “No hay posibilidad de ingresar una bomba sin que sea detectado”, dijo a la agencia Reuters una fuente de la Presidencia argentina.

Más temprano, el hombre que pretendió ingresar armado a la Casa Rosada fue identificado como un artesano de 36 años. Llevaba un revolver Magnum.44 Taurus dentro de su maletín aduciendo que tenía un encuentro con Macri.

Cuando el personal de la Policía Federal (PFA) constató que la audiencia con el presidente no existía, el hombre intentó dejar el maletín arrojándolo dentro del predio. Luego huyó, aunque fue detenido a pocos metros.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que el detenido dijo que quería “llamar la atención”, porque ya había pedido varias entrevistas con el presidente sin éxito.

Bullrich dijo que este hombre “había tenido una relación superficial con PRO”, el sector político de Macri.

“Al parecer tenía un problema de vinculación con su hija. Hace cuatro años que no la veía”, dijo la ministra.

“El año pasado ya había enviado un regalo un poquito extraño: un hacha. Es decir, que a la persona, evidentemente, habrá que hacerle análisis psiquiátricos”, manifestó Bullrich.

El hombre es un artesano que suele trabajar en los alrededores de la Casa Rosada. Ayer quedó a disposición de la justicia, que inició actuaciones por “intimidación”.

Hace casi dos años un hombre con problemas psiquiátricos trató también de burlar la seguridad del edificio al chocar contra las rejas de la Casa Rosada durante la madrugada. Y en noviembre pasado, cuatro jóvenes intentaron entrar con un automóvil a una residencia de descanso de Macri, que habían dado como excusa que uno de ellos era la ahijada del mandatario.

Además de situaciones como estas, el jefe de Estado ha recibido diversas amenazas a través de redes sociales y por teléfono.

También en el edificio anexo de la Cámara de Diputados, ubicado enfrente del Congreso Nacional, se recibió ayer una amenaza de bomba, que resultó falsa. En ese edificio funcionan los despachos de los legisladores y las salas de comisiones.

Además de los centros de poder político, las amenazas de bomba se trasladaron en la tarde a las estaciones de trenes de Retiro y Constitución, dejando a más de 150.000 personas sin transporte en uno de los momentos de mayor tránsito en Buenos Aires.

Fueron tres llamadas telefónicas con las amenazas luego de las 16 horas. Los servicios comenzaron a normalizar una hora y media después.

En los últimos dos meses se han registrado 27 amenazas de bombas a estaciones de trenes en Buenos Aires. Ayer lunes la policía detuvo a un hombre de 28 años sospechoso de al menos nueve amenazas de bombas en el ferrocarril Sarmiento.

La semana pasada se identificó al autor de las amenazas en las estaciones de Once y Retiro, del último 30 de abril, quien era un preso de la cárcel de Ezeiza. También se detuvo a un adolescente, por dos amenazas de bomba en Constitución. “No vamos a permitir que alguien crea que puede asustar a la gente sin tener consecuencias. Ningún acto de este tipo va a quedar impune”, dijo Bullrich.

(Con información de La Nación, Clarín, Reuters y EFE).

GOBERNACIÓN

Peronismo moderado gana en Córdoba

Cambiemos, la alianza del presidente Mauricio Macri, sufrió una dura derrota este domingo en la provincia de Córdoba, donde se presentó dividido y cuyos dos candidatos quedaron lejos del gobernador peronista Juan Schiaretti, quien logró su reelección en el segundo distrito electoral más populoso de Argentina.



Con 94,2% de los votos escrutados, Schiaretti suma 54%, frente al diputado Mario Negri de Cambiemos con 17,8% y el radical Ramón Mestre (11%). Negri, también de extracción radical, contó con el respaldo de Macri, mientras que Mestre -hasta ahora alcalde de la capital cordobesa- optó postularse por fuera de la fórmula macrista.



“Somos parte del peronismo federal, democrático y republicano. Estamos convencidos de que no habrá república en Argentina sin el peronismo y no habrá futuro para el peronismo, si no es republicano”, declaró el gobernador reelecto en los festejos. Schiaretti, de 69 años, que había sido gobernador de Córdoba entre 2007 y 2011, volvió al ejecutivo cordobés en 2015. En 2008, Schiaretti se distanció de la entonces presidenta Cristina Kirchner por el apoyo que dio a los productores durante la crisis del campo desatada por el aumento de impuestos a exportaciones agrícolas.



En esta ocasión, el candidato kirchnerista desistió de participar del comicio y respaldó a Schiaretti.



El peronismo ganó también la alcaldía de la ciudad de Córdoba, lo que no ocurría desde 1974.



La contienda en un distrito con 2,8 millones de electores, 8,7% del padrón nacional, generó especial interés porque fue la provincia que le dio a Macri el triunfo en el balotaje de las presidenciales 2015, cuando sacó 74% de los votos, la mayor diferencia a su favor en todo el país.



Los argentinos concurrirán a una primera vuelta de las presidenciales el próximo 27 de octubre.



El triunfo de Sciaretti fue saludado tanto por el Partido Justicialista (peronismo) como por el exministro de Economía Roberto Lavagna y por Sergio Massa, ambos con aspiraciones presidenciales desde la oposición.



En un comunicado, el Consejo Nacional del PJ consideró que el resultado electoral en Córdoba demuestra que “todos los esfuerzos que se están haciendo para lograr la unidad del peronismo no son vanos”.