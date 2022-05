Jonathan Goodwin, el ilusionista al que le salió mal un truco y no podrá volver a caminar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como los distintos participantes de un reality show de riesgo, Jonathan Goodwin se proponía realizar un truco que deje atónito al jurado. Pero algo no salió bien y el ilusionista casi muere a raíz de las heridas provocadas por el accidente. El hecho sucedió en octubre de 2021, pero el 3 de mayo de 2022 confirmó lo peor: no podrá volver a caminar, ya que quedó paralítico.

La BBC publicó que la actriz Amanda Abbington, esposa de Goodwin, confirmó que el escapista quedó paralítico y estuvo cerca de la muerte dos veces tras el accidente.

El accidente

Goodwin sufrió múltiples lesiones durante un ensayo para el programa America’s Got Talent Extreme (NBC). Al parecer, un error de timing hizo que el truco no saliera como estaba previsto y el hombre sufriera politraumatismos.



El ilusionista se encontraba suspendido en el aire a casi 12 metros de altura. A cada uno de los costados, un automóvil era sostenido por una cuerda de acero. De acuerdo con el portal TMZ, se esperaba que el doble riesgo cayera sobre un colchón de aire antes que los vehículos colisionaran, pero esto no ocurrió. El hombre no solo fue aplastado en el aire sino que cayó entre la protección y el suelo.



De acuerdo con el reporte policial, al que tuvo acceso el mencionado medio, Goodwin sufrió fracturas en las piernas, cortes en la cara y múltiples quemaduras. Un oficial llegó al lugar poco tiempo después del incidente y pudo constatar que el doble de riesgo se encontraba consciente. Rápidamente fue trasladado a un hospital donde fue operado.

Desde su cuenta de Instagram, el ilusionista publicó un sentido posteo para agradecer la atención y el afecto recibido en estos momentos difíciles. “He hecho todo lo posible a lo largo de los años para ser amable, reflexivo, honesto, solidario y bueno. Mi vida dio un vuelco inesperado. Y el amor se manifestó desde todos los rincones del mundo, de personas que ni siquiera pensé que me conocerían o recordarían. Simplemente ha sido asombroso”, escribió.



Por último, reflexionó: “No tuve miedo porque estaba protegido por el amor. El amor es todo lo que necesitás. Tendré un largo camino hacia mi recuperación, pero nada será como lo que ya pasé. Puede que abandone el escapismo por un tiempo, pero me queda mucho por hacer en este mundo”.