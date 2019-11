Johnson se disculpa por no concretar el Brexit en octubre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El primer ministro británico, Boris Johnson, se disculpó ayer domingo por no haber concretado el Brexit el 31 de octubre como lo había prometido.

Johnson llegó al poder en julio con la promesa de un Brexit “cueste lo que cueste” el 31 de octubre, y afirmó que preferiría estar “muerto en el fondo de una zanja” antes que solicitar una tercera prórroga.

Pero se vio obligado a ceder y a pedir a los europeos una nueva fecha hasta el 31 de enero, ya que el acuerdo de salida que negoció con la UE no superó la prueba del Parlamento británico.



El líder conservador expresó su “profundo arrepentimiento” ayer domingo ante cámaras de Sky News.



El Partido Laborista, principal de la oposición, está decidido a darle pelea a Johnson en las elecciones del 12 de diciembre. Entre el miércoles y el viernes, los laboristas ganaron seis puntos en los sondeo, pasando a un 27% en la intención de voto, según una encuesta de YouGov para The Sunday Times. Aunque siguen muy por detrás del Partido Conservador de Johnson, que lidera las encuestas con un 39% de intención de voto.



Si accede al poder, el Partido Laborista pretende renegociar un acuerdo de salida de la UE y someterlo a la votación de los británicos, una propuesta que Johnson calificó de “loca”. Éste advierte del riesgo de que se siga retrasando el Brexit, por el que votaron el 52% de los británicos en el referéndum de 2016.



Los liberales-demócratas por su parte, decididos a anular el Brexit, cuentan con un 16% de intención de voto, mientras que el Partido del Brexit ha caído del 13% al 7%.



El líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, anunció ayer domingo que no se presentará como candidato a diputado en las elecciones del 12 de diciembre. Farage, sin embargo, hará campaña para pedir el voto por los cerca de 600 candidatos que tratarán de obtener un escaño con un programa que defiende abandonar la UE sin un acuerdo.

Escocia

En medio de las idas y venidas del Brexit, los independentistas escoceses aprovecharon para insistir con un nuevo referéndum sobre sus lazos con el Reino Unido. Sin embargo, Johnson rechazó ayer domingo dar su visto bueno a un nuevo referéndum de independencia en Escocia, mientras que el Partido Laborista sugirió que no intentaría “detenerlo”.



La cuestión de una nueva consulta ha entrado en la campaña electoral británica después de que la ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, anunciara la semana pasada que solicitará a Londres las competencias para organizar un plebiscito tras las elecciones generales del 12 de diciembre.



En 2014, la permanencia de Escocia en el Reino Unido se impuso con el 55% de los votos en un referéndum.



Para que se celebrara ese referéndum, el entonces primer David Cameron modificó la legislación que regula la autonomía escocesa a fin de permitir esa consulta.